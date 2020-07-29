Samanyolu Haber /Gündem / Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından AB'den Hong Kong'a destek paketi /29 Temmuz 2020 09:22

Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından AB'den Hong Kong'a destek paketi

Avrupa Birliği (AB), Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamak için kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından, Hong Kong'a destek olmak için bazı tedbirler içeren bir paket kabul ettiğini duyurdu.

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Hong halkıyla dayanışma içinde olduğunun altı çizilen bildirgede, "koordineli bir tedbir paketi" kabul edildiği açıklandı.

Bildirgede, tedbir paketi kapsamındaki alanlar şu şekilde sıralandı:"Göç, iltica ve vize politikası, hassas ekipman ve teknoloji ihracatı, Hong Konglu üniversitelerle akademik değişim programı ve öğrencilere burs imkanı, sivil topluma destek, Hong Kong'la suçluların iadesi anlaşması ve diğer alanlardaki anlaşmalar."AB'nin Ulusal Güvenlik Yasası'nın uygulamasını yakından takip edeceğine dikkatin çekildiği açıklamada, tedbir paketinin de gözden geçirileceği kaydedildi.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.
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