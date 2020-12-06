Çin'in uzay aracı Ay'dan ayrıldı

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Çin'in Ay'a gönderdiği keşif aracının, Ayın yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplamasının ardından ana uzay aracı Chang'e 5'e başarıyla kilitlendiği duyuruldu. Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yapılan açıklamada, bunun Çin'in "Ay yörüngesindeki bir uzay aracı ilk buluşması ve kilitlenmesi" olduğu belirtildi.





Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Ay'dan toprak ve kaya örnekleri toplayan modülün Ay'ın yörüngesindeki Chang'e 5'e başarıyla kilitlendiğini ve örneklerin Dünya'ya getirilecek uzay kapsülüne aktarılmasının ardından modülün ana gemiden ayrıldığını aktardı. Uzay aracının Ay'ın yörüngesinde döndüğü ve Dünya'ya geri dönmek için uygun zamanı beklediği belirtildi. Aracın Aralık ayı ortasında Dünya'ya iniş yapması bekleniyor.





Çin efsanelerine göre Ay Tanrısı "Chang'e"ın adını taşıyan Ay misyonu kapsamında, Ay'a gönderilen insansız keşif aracı, Perşembe günü Dünya'nın uydusundan ayrılmıştı. CNSA, keşif aracının Çin bayrağını Ay'ın yüzeyine diktiğini açıklamıştı. Toplanan toprak ve kaya örneklerinin bir kapsül ile Dünya'ya getirileceği belirtilmişti.





Çin'in Chang'e 5 Ay misyonu üç ana unsurdan oluşuyor: Misyon boyunca Ayın yörüngesinde kalan ana uzay aracı, Ayın yüzeyine inen keşif aracı ile toprak ve taş örneklerini Dünya'ya getirecek olan modül. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) yaptığı açıklamaya göre, Ay'dan toplanan toprak ve taş örneklerinin bir kapsül içinde Aralık ayı içinde Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesine iniş yapması bekleniyor.







Çin, son olarak 2019 yılında Ay'ın karanlık yüzeyine insansız uzay aracı indirmeyi başarmıştı. Chang'e 5 misyonunun başarıyla tamamlanması halinde, Çin ABD ve dağılan Sovyetler Birliği'nin ardından Dünya'ya Ay'dan toprak ve kaya örnekleri getiren üçüncü ülke olacak. Bilim insanları, getirilecek örneklerin Ay'ın kaynağı, oluşumu ve yüzeyindeki volkanik faaliyetler konusunda ayrıntılı çalışmalara imkan sağlamasını ümit ediyor.



