Çin'in Vuhan kentinde 3 Nisan’dan bu yana ilk kez...

Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde dün 3 Nisan’dan bu yana ilk yeni vaka görüldü. Kentte bugün ise 5 yeni vaka tespit edildi. Çin genelinde bugün 17 yeni vaka tespit edilirken bunun 28 Nisan’dan bu yana en yüksek yeni vaka sayısı olduğu bildirildi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde 3 Nisan’dan beri dün ilk yeni vaka bildirildi. Bugün de kentte 5 yeni vakanın ortaya çıkması ve Çin genelinde toplam 17 yeni vaka görülmesi salgında ikinci dalga endişesine yol açtı.





Çin’de bugün 17 olarak bildirilen yeni vaka sayısı 28 Nisan’dan beri ülke genelindeki en yüksek yeni vaka sayısı oldu.





Salgının kontrol altına alındığı ülkede son haftalarda önlemler gevşetilmeye başlanmıştı. Bugün de başkent Pekin’de ortaokul öğrencileri okula başladı, Şanghay’daki Disneyland üç buçuk ay aradan sonra kapılarını açtı.





Ancak yetkililer vaka sayısının yeniden yükselebileceğini belirterek rehavete kapılınmaması konusunda uyarıyor.





Vuhan’da görülen yeni vakaların daha önce testi pozitif çıksa da hastalığın belirtisini göstermeyen vakalar oldukları belirtildi.





Öte yandan Rusya ve Kore sınırına yakın Jilin eyaletinin Şulan kentinde Cumartesi 11 yeni vakanın tespit edilmesi üzerine kentte yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi. Şulan’da kamusal mekanlar geçici olarak kapatılırken, toplu ulaşım askıya alındı. Kentte yalnızca aile üyelerinden birinin temel ihtiyaçlarını karşılaması için sokağa çıkmasına izin veriliyor.





Şulan’daki vakaların tamamının yerel bir güvenlik bürosunda çalışan 45 yaşındaki bir temizlik işçisi kadının önce eşine, üç kız kardeşine ve daha sonra diğer akrabalarına hastalığı bulaştırmasıyla enfekte olduğu, toplam 246 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.





China Daily'de yer alan habere göre temizlik işçisi kadına virüsün hangi yolla bulaştığı belirlenedi. Ancak 220 bini aşkın vakanın görüldüğü Rusya’dan 8-30 Nisan arasında dönen ve Şulan yakınlarında karantinaya alınan Çin vatandaşlarından 8'inin ay başında yapılan testlerinin pozitif çıktığı anımsatıldı.





Çin’de bugün görülen 17 yeni vaka ile birlikte ülkede toplam vaka sayısı 82 bin 918’e yükseldi. Ülkede koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 633 olarak bildirilmişti.