Çin'in yeni diplomatik atakları ne anlama geliyor?

Barışı tesis eden Çin?





Ukrayna ve küresel güvenlik inisiyatifi

Çin Dışişleri Bakanı Qin, yakın bir tarihte Ukrayna ile ilgili değerlendirmesinde, çatışma ve yaptırımların savaşı sona erdirmeyeceğini, barış görüşmeleri sürecinin olabildiğince hızlı bir şekilde başlaması gerektiğini söylemişti.

Rusya ile yakınlık sürecek



