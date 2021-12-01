Samanyolu Haber /Gündem / Çinko eksikliğine dikkat: Solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir /01 Aralık 2021 13:55

Çinko eksikliğine dikkat: Solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir

Çinko eksikliği olan kişilerde, akut solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görüldüğüne dikkati çeken Dr. Rıdvan Sivritepe, “Bazı bilim insanları, üç aydan fazla rutin çinko takviyesinin solunum yolu enfeksiyonlarının süresini azaltmada olumlu bir etkisinin olduğunu doğrulamıştır. Ek olarak çinko takviyesinin, öksürük, tıkanıklık ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını ortadan kaldırmaya ve hastalık süresini kısaltmaya yardımcı olabileceği belirtilmektedir” dedi.

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Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Sivritepe, çinko takviyelerinin faydalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, yetersiz veya yanlış beslenme durumunda ya da emilim bozukluklarında çinko eksikliğinin sıklıkla görülebildiğini belirterek, “Çinko, bağırsak hücrelerini, kemik büyümesini ve bağışıklık fonksiyonunu korumak için gerekli olan temel bir eser elementtir. Et, balık ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı ürünler çinko içeriği yüksek gıdalardır.

Çinko, bağışıklık, iltihaplanma, doku yaralanması, kan basıncı ve dokuların oksijen eksikliğine verdiği tepkilerde kilit bir role sahiptir.

Şiddetli çinko eksikliğinde bağışıklık sistemi fonksiyonlarında azalma, cilt bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve kilo kaybı görülebilir.

Çinko eksikliği olan bireylerde, akut solunum yolu enfeksiyonu gibi enfeksiyonların daha sık görüldüğü yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bununla birlikte bazı klinik çalışmalarda çinko takviyesinin bronşit ve zatürre vakalarında atak sayısını ve hastalığın şiddetini azaltabileceği öne sürülmüştür” dedi.


“ÖKSÜRÜK, TIKANIKLIK VE BOĞAZ AĞRISINI HAFİFLETEBİLİR

Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, bilinçsiz takviye kullanımının zararlı olabileceğine dikkati çekerek, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Çinkonun, solunum yolu enfeksiyonlarında solunum hücrelerinin bütünlüğünü koruyarak ve bağışıklık fonksiyonlarını düzenleyerek iyileşmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir.


Ek olarak çinko takviyesinin, öksürük, tıkanıklık ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını ortadan kaldırmaya ve hastalık süresini kısaltmaya yardımcı olabileceği belirtilmektedir.
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