Samanyolu Haber /Gündem / Çinli araştırmacılar yarasalarda yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı /19 Mayıs 2020 17:27

Çinli araştırmacılar yarasalarda yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı

Vuhan Viroloji Enstitüsü’nde yarasaların organizmalarında yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadığı, bazı türlerin ise ilerde yeni bir pandemiye yol açabileceği bildirildi

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Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli’nin yarasaların organizmalarında yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadığı bildirildi.

The Big Picture Science podcast paylaşımından aktardığına göre, Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden Shi Zhengli yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı.

15 BİN ÖRNEK ANALİZ EDİLDİ

Habere göre laboratuvar çalışanları yarasaları yakalayıp biyolojik verilerini topladı. Yakalanan yarasaların tükürük, kan ve dışkısından alınan yaklaşık 15 bin örnek analiz edildi. Araştırma sırasında bilimciler, örneklerin yüzde 10’unda ‘bir dünya’ koronavirüs buldu, ardından virüsler enstitüde muhafaza edilmek üzere donduruldu.


İNSANLARA BULAŞMA RİSKİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Haberde, “Bu virüslerin birçoğu asla insanlara bulaşmayacak, ancak bazıları buna meyilli olabilir. Bilimci şu anda örneklerden hangilerinin insanlara bulaşma riski taşıdığına açıklık getirmek için onları test etmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

SALGIN VUHAN’DA BAŞLAMAMIŞ OLABİLİR

Bulunan bazı koronavirüs tiplerine karşı antikorlara Çin’in güneyindeki köylülerin kanında rastlandığı belirtilen yazıda, bunun Covid-19 salgınının Vuhan’dan değil, içlerinde yarasaların yaşadığı dağ mağaralarının yakınında bulunan köy bölgelerinden yayılmaya başladığını gösterdiği ifade edildi.

Bilimciler, henüz kendilerini ortaya çıkarmayan, ancak buna meyilli olan bunca virüsün ‘saatli bomba’ olduğunu belirtti.

Şu ana kadar koronavirüslerin SARS (2003), MERS-CoV (2012–2015) ve Covid-19 olmak üzere 3 türünün pandemiye yol açtığı biliniyor.
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