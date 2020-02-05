Samanyolu Haber /Dünya / Çinli bilim adamları: Koronavirüse karşı etkili iki ilaç geliştirdik /05 Şubat 2020 23:46

Çinli bilim adamları: Koronavirüse karşı etkili iki ilaç geliştirdik

Çinli bilim insanları koronavirüsü (2019-nCoV) etkili bir şekilde durduran iki ilaç geliştirdiklerini öne sürdü.

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Çin'in önde gelen bilim insanlarından Li Lanjuan, salı günü yaptığı açıklamada, ekibi ile geliştirdikleri 2 ilacın da cam tüp içinde yapılan ilk testlerde koronavirüsü etkin bir şekilde engellediğini ifade etti.

Çin'de yayınlanan Changjiang Daily gazetesinde yer alan habere göre, Abidol ve Darunavir adı verilen iki ilaç, yeni koronavirüs kaynaklı pnömoni tedavi programına dahil edilmesini Ulusal Sağlık Komisyonu'na önerildi.

Zhejiang Üniversitesi Profesörü Li, virüs bulaşmış hastalar için halihazırda kullanılmakta olan anti-HIV ilacı Kelizhi'nin çok etkili olamadığını söyledi ve yan etkilerine dikkat çekti.

Çinli bilim insanlarının buluşu üzerine açıklamada bulunan Milano Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Massimo Galli, dünya genelinde 500'e yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı kesin bir tedavi bulunabilmesi için çok erken bir safhada olduğunu söyledi.

Çalışmaların mevcut olan ilaçlar üzerinden yapıldığını vurgulayan Sacco, "Tüp cam içinde yapılan deneyler bir sonuca ulaşmak için yeterli değil. Böyle kritik bir durumda eldeki ilaçlar üzerinden çözüm bulunmaya çalışılır" açıklamasında bulundu.

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