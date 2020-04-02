Çinli Bilim insanları: Virüse karşı çok etkili bir tedavi metodu keşfettik

Koronavirüs salgının başladığı aralık ayından bu yana enfekte olan hastalar daha ziyade sıtma, AIDS, SARS, ateş düşürücü ilaçlar ve solunum cihazlarıyla tedavi ediliyordu.







Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Tsinghua Üniversitesi araştırma görevlilerinden Cang Linçi, (Zhang Linqi) antikor (bağışan) kullanılarak geliştirdikleri bir ilacın, Covid 19 virüsünün tutunduğu protein parçalarını sıkı bir şekilde sarmaladığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini açıkladı.





Euronews'te yer alan habere göre koronavirüse enfekte olup iyileşen hastalardan alınan kan örneklerinden toplamda 206 farklı monoklonal antikorun izole edildiği, ilk 20 antikorda yapılan testlerde dördünün hücrelere virüs girmesini engellediği ifade edildi. Tedavinin ise bazı kan gruplarında daha etkili olduğunun görüldüğü belirtildi.





Çinli bilim insanlarının bir sonraki aşamada inceledikleri antikor sayısını artırarak, içlerinden en güçlü olanları seçip koronavirüsün mutasyon geçirmesini engellemeye çalışacağı kaydedildi.



