Samanyolu Haber /Dünya / Çinli Bilim insanları: Virüse karşı çok etkili bir tedavi metodu keşfettik /02 Nisan 2020 09:47

Çinli Bilim insanları: Virüse karşı çok etkili bir tedavi metodu keşfettik

Bir grup Çinli bilim insanı Covid 19 virüsünün insan hücrelerine girmesini engelleyen bir dizi antikoru izole etmeyi başardıklarını belirterek, geliştirdikleri yeni tedavinin koronavirüsle mücadelede "oldukça etkili olduğunu" açıkladı.

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Koronavirüs salgının başladığı aralık ayından bu yana enfekte olan hastalar daha ziyade sıtma, AIDS, SARS, ateş düşürücü ilaçlar ve solunum cihazlarıyla tedavi ediliyordu.

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Tsinghua Üniversitesi araştırma görevlilerinden Cang Linçi, (Zhang Linqi) antikor (bağışan) kullanılarak geliştirdikleri bir ilacın, Covid 19 virüsünün tutunduğu protein parçalarını sıkı bir şekilde sarmaladığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini açıkladı.

Euronews'te yer alan habere göre koronavirüse enfekte olup iyileşen hastalardan alınan kan örneklerinden toplamda 206 farklı monoklonal antikorun izole edildiği, ilk 20 antikorda yapılan testlerde dördünün hücrelere virüs girmesini engellediği ifade edildi. Tedavinin ise bazı kan gruplarında daha etkili olduğunun görüldüğü belirtildi.

Çinli bilim insanlarının bir sonraki aşamada inceledikleri antikor sayısını artırarak, içlerinden en güçlü olanları seçip koronavirüsün mutasyon geçirmesini engellemeye çalışacağı kaydedildi.

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