Çinli diplomattan ABD çıkışı

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın kurduğu AUKUS Paktı'yla birlikte Asya-Pasifik'te nükleer gerilim tırmanıyor. Çin'in eski Birleşmiş Milletler (BM) diplomatı, ülkesinin 'ilk saldırıyı yapmama' anlayışını değiştirmesi gerektiğini söyledi.







MUTABAKAT GEREKLİLİĞİ





Avustralya'nın nükleer kapasiteli denizaltılarla donanmasını içeren AUKUS Paktı'nın ardından Pekin de kendi nükleer politikasını değerlendiriyor. 1990'lı yıllarda silahsızlanma görüşmelerine BM'de Çin'i temsil eden Sha Zukang, ABD baskılarından dolayı 'ilk nükleer saldırı düzenleyen ülke olma' anlayışının bölgede Çin'e üstünlük sağlayacağını öne sürdü. Hong Kong merkezli South China Morning Post'un haberine göre katıldığı bir konuşan emekli Diplomat, "ABD yeni askeri ittifaklar kurarak ve bizim komşularımızda askeri varlık göstererek Çin üzerinde kurulan stratejik baskı yoğunlaşıyor" ifadelerini kullandı.





Zukang, 'ilk vuran ülke olmama' anlayışının diğer ülkeler için hâlâ geçerli olabileceğini söylerken ABD ile anlaşmaya varılmadığı müddetçe Washington için bir istisnaya gidilmesinin düşünülebileceğini vurguladı. Eski Diplomat, ABD ve Çin'in 'ilk nükleer silah kullanmama' üzerinde mutabakata varması ya da ABD'nin uyguladığı askeri baskıyı geri çekmesi takdirde gündeme getirdiği anlayış değişikliğinin uygulanmasına gerek olmadığını söyledi.





NE OLMUŞTU?





Geçtiğimiz haftalarda ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri Pasifik bölgesinde yeni bir askeri ittifak oluşturduklarını açıklamıştı. AUKUS adını taşıyan pakt ile birlikte ABD ve İngiltere'nin, Asya-Pasifik bölgesinin önemli güçlerinden Avustralya'yı nükleer denizaltı teknolojisi ile donatacağı aktarılmıştı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin nükleer program geliştirmeye niyetli olmadığını söylese de denizaltıların 18 ay içerisinde geliştirileceğini ifade etmişti. Alınan karara karşı çıkan Fransa ise ittifakın dışarısında kaldıkları için rahatsız olduklarını açıklamıştı. Kurulan ittifakın bölgede gerilimi arttırması bekleniyor.