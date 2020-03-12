Samanyolu Haber /Gündem / Çinli doktordan kritik açıklama /12 Mart 2020 19:40

Çinli doktordan kritik açıklama

Çin'de 18 yıl önce ortaya çıkan SARS virüsünü bulan isim olarak bilinen Dr. Zhong Nanshan, koronavirüs salgınının Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.

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Çin'in Vuhan kentinde baş gösteren ve dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pandemi yani tüm dünyayı etkileyen salgın ilan ettiği koronavirüs (kovid -19), çıktığı bölgelerde yavaşlama seyrine girerken, ABD ve Avrupa'yı sarsmaya devam ediyor.

İtalya'da bir günde 196 kişi yaşamını yitirirken, virüsün patlak verdiği günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 827 oldu. En çok merak edilen ise virüsün ne zaman sona ereceği. 

Bu konuda ünlü Çinli doktordan açıklama geldi. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre 83 yaşındaki Nanshan, salgının Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.

Nanshan, hastalarda enfeksiyon belirtilerinin tekrar görülme oranının da oldukça düşük olduğunu belirtti.Çin’de 2002’de ortaya çıkan SARS virüsünü bulan isim olarak bilinen Dr. Zhong Nanshan, 2005-2009 yılları arasında Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştı.
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