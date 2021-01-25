Samanyolu Haber /Dünya / Çinli 'El Chapo' Amsterdam'da yakalandı /25 Ocak 2021 11:08

Çinli 'El Chapo' Amsterdam'da yakalandı

Meksikalı uyuşturucu baronu ‘El Chapo’ lakaplı Joaquin Guzman ve Pablo Escobar’la kıyaslanan Asya-Pasifik arasındaki yasa dışı uyuşturucu satışı ağını yönetmekle suçlanan Çinli Tse Chi Lop, Hollanda’da yakayı ele verdi.

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En çok arananlar listesinin başında olan ve Çinli ‘El Chapo’, Avusturya Federal Polisi’nin operasyonuyla, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda aktarma sırasında yakalandı. Lop’un Avusturya’ya giren uyuşturucuların yüzde 70’inden sorumlu olduğu tahmin edilirken, şebeke için çalışanların uyuşturucuları çay paketlerine gizleyerek ülkeye soktuğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, uyuşturucu şebekesinin yıllık gelirinin 2018’de 8 milyar dolar (yaklaşık 59.5 milyar TL) olarak belirlendiğini, ancak bu rakamın 17.7 milyar dolara (yaklaşık 131.2 milyar TL) kadar çıkabileceğini açıkladı.
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