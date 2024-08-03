Çinli elektronik markaları Rusya’daki üretim tesislerini kapatıyor

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Kommersant gazetesinin haberine göre, Çinli elektronik markaların bu kararı, yaptırım riskleri ve lojistik sorunlar nedeniyle alındığı açıklandı. Özellikle, TCL’nin Rusya’daki fason üreticileri Kvant ve STI Group’a bileşen tedarik etmeyi reddetmesi dikkat çekti.

Piyasa uzmanlarına göre bu durum, Rusya’nın televizyon pazarında üretim ve tedarik sıkıntılarına yol açabilir.Kommersant’ın kaynaklarına göre, TCL’nin Çin merkezli yönetimi, ABD ve AB’den gelen ikincil yaptırım tehditleri nedeniyle bu adımı attı. TCL, artık Rusya’nın Voronezh şehrindeki Kvant fabrikasında üretilmeyecek.Aynı şekilde, Xiaomi de 2022 yılında Rusya’ya bileşen tedarikini durdurmuştu, bu yüzden Xiaomi televizyonlarının Voronezh’deki üretimi tamamen sona erdi.Bu gelişmelerin ardından, TCL ve Xiaomi gibi markaların üretim süreçlerini Kazakistan’a kaydırmaları bekleniyor. Kazakistan’da üretim maliyetlerinin %10-20 oranında artabileceği öngörülüyor. Ancak, bu değişikliklerin lojistik zorluklar ve maliyet artışları gibi etkileri olabilir.Uzmanlar, Rus fabrikalarının Kasım ayına kadar yeterli bileşen stoğuna sahip olacağını ve bazı şirketlerin üretimi dondurmayı düşünebileceğini belirtiyor. Bu durum, cihaz sıkıntısına yol açabileceği konusunda uyarılar yapıyor.