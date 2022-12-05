Çin'li hacker grubu, ABD'yi fena soydu

SID BARD - SAMANYOLUHABER.COM





APT41 olarak bilinen Chengdu merkezli bilgisayar korsanlığı grubunun, ABD Eyalet ağına girerek Covid-19 destek fonlarını kapsayan işletme kredileri ve işsizlik sigortası fonlarındaki 20 milyon doları çaldı.





Bu hırsızlık, ABD hükümetinin alenen kabul ettiği yabancı, devlet destekli siber suçlularla bağlantılı ilk sanal dolandırıcılık örneği.

, kamu yararı programlarını dolandıran uluslararası ve yerel suçluları içeren, 1.000'den fazla soruşturması olan tehlikeli bir bilgisayar korsanı grubudur, ve faaliyetleri günümüzde hala devam etmekte.Konunun hassasiyeti nedeniyle adlarını vermek istemeyen uzmanlar olan yetkililer, diğer federal pandemik dolandırıcılık soruşturmalarının da, diğer devletlere bağlı yabancı bilgisayar korsanları olduğuna işaret ettiğini belirtmekte.Washington'daki Çin Büyükelçiliği, konu hakkındaki sorulara herhangi bir cevap vermedi.Gizli Servis diğer soruşturmaları onaylamayı reddetti.