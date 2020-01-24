Samanyolu Haber /Gündem / Çinli hasta uçakla ülkesine gönderildi /24 Ocak 2020 22:00

Çinli hasta uçakla ülkesine gönderildi

Çin'den dünyaya yayılan yeni virüse karşı alınan tedbirler sürdürülürken, İstanbul'da grip olduğunu belirterek hastaneye başvuran Çinli bir kadın ise ülkesine gönderildi.

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İstanbul'a bir kaç gün önce geldiği öğrenilen Çinli kadın dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Çin uyruklu kadın, Wuhan'dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi.

"Şüpheli vaka" olarak değerlendirilen Çinli kadın daha sonra Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.

Çinli kadın negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı. Tetkikleri süren Çinli kadın bu sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla ülkesine gönderildi.
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