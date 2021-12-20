Samanyolu Haber /Spor / Çinli kadın tenisçi, taciz iddialarını geri çekti(rildi) /20 Aralık 2021 11:44

Çinli kadın tenisçi, taciz iddialarını geri çekti(rildi)

Çin’de eski başbakan yardımcısı Gaoli’nin cinsel tacizine maruz kaldığını açıkladıktan sonra kaybolan kadın tenisçi Peng Shuai iddialarını geri çektiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Cinsel saldırıya maruz kaldığını açıkladıktan sonra ortadan kaybolan Çinli kadın tenisçi Peng Shuai, cinsel istismara uğradığı yönündeki iddiasını geri çektiğini belirtti.

35 yaşındaki Peng, Singapur'da yayınlanan Lianhe Zaobao gazetesine verdiği bir video demecinde, "Çok önemli bir şeyi vurgulamak istiyorum: Kimseyi cinsel tacizle suçlayacak hiçbir şey söylemedim ya da yazmadım. Bunu çok net bir şekilde vurgulamak istiyorum" dedi. Peng  videoda, sözlerinin insanlar tarafından "yanlış anlaşılan özel bir mesele" olduğunu vurguladı. Bu, Çinli tenisçinin cinsel taciz suçlamalarından sonra bir gazeteye ilk demeci oldu.

Sansür ve baskı kuşkusu

Ancak Kadınlar Tenis Birliği‘nden (WTA) yapılan açıklamada, Peng'in iddiasını geri çektiğini belirttiği demecinin onunla ilgili endişeleri hiç bir suretle ortadan kaldırmadığına vurgu yapıldı. Birlikten yapılan açıklamada ayrıca Peng Shuai'nin söz konusu beyanatının sansür veya zorlamaya tabi tutulmadan alındığının da garanti edilemeyeceği belirtildi.

Konu hakkında AFP'ye bilgi veren WTA yetkilileri, nerede olduğu bilinmeyen sporcuyla ilgili büyük kaygı duyduklarını belirterek, "Sansür olmaksızın cinsel saldırı iddialarının kapsamlı, adil ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep etmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandılar.

Başbakan yardımcısına cinsel saldırı suçlaması
Peng, Kasım ayı başlarında eski Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin cinsel tacizine uğradığını açıklamıştı. Bunun üzerine WTA Çin ve Hong Kong'daki tüm turnuvaları askıya almıştı.

Videonun Şanghay'daki bir kayak etkinliğinde kaydedildiği tahmin ediliyor. Peng'in burada  aralarında basketbolcu Yao Ming gibi Çinli sporcularla konuştuğu görülüyor. Ünlü sporcu videoda kendisine yöneltilen serbestçe hareket edip edemediğine ilişkin soruyu ise "her zaman çok özgür" olduğunu söyleyerek yanıtladı. Son E-postasını da "tamamen kendi özgür iradesiyle" yazdığını ileri süren Peng, WTA'ya yazdığı bu maillerde "her şey yolunda" ibaresini kullanmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çinli kadın tenisçi, taciz iddialarını geri çekti(rildi) Sonraki Haber >>

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:46:19