Samanyolu Haber /Ekonomi / Çinli milyarderlerin sayısında inanılmaz artış /22 Mart 2022 07:29

Çinli milyarderlerin sayısında inanılmaz artış

Rusya'nın Ukrayna işgalinin yanı sıra Covid-19'un etkilerine rağmen dünya çapında milyarder sayısı artmaya devam ediyor.

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Bu kapsamda Çin, daha fazla milyarder çıkarmada ABD'yi 3'e katlarken özellikle Çinli kadın milyarder sayısında gözle görülür bir artış söz konusu.

Forbes'in hazırladığı milyarderler listesinin Çinli rakibi “2022 Hurun Küresel Zenginler Listesi” açıklandı.

Buna göre, Çin ve ABD, birlikte dünyanın "bilinen" milyarderlerinin yüzde 55'ine sahip.

Hurun'a göre, dünyanın ikinci en büyük ekonomisine sahip Çin'de toplamda bin 133, ABD'de ise 716 milyarder var. Ayrıca Çin'deki milyarder sayısı ABD'ye göre üç kat hızlı artıyor.


En fazla milyardere sahip ilk üç şehrin tamamı artık Çin'de.

Ancak Amerikalı milyarderler hala Çinli milyarderlerden daha zengin.

ABD, küresel çaptaki 'bilinen milyarderlerin' yüzde 32'sine sahipken Çinli milyarderler bunun yaklaşık yüzde 27'sini oluşturuyor.

Hurun CEO'su ve yayınlanan raporun baş araştırmacısı Rupert Hoogewerf'e göre, "gerçek ekonomik ateş gücü", şirketlerin değeriyle varlıklı bireylerden daha iyi ölçülüyor.

Rapora göre, ABD'nin en büyük dört şirketinin (Apple, Microsoft, Amazon ve Alphabet (Google'ın ana şirketi) toplam piyasa değeri, Çin'deki devlet dışı en değerli 500 şirkete eşdeğer.

Listenin üçüncü sırasında, 215 dolar milyarderine sahip Hindistan bulunuyor.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'da 13 milyarderin listeden düşmesiyle ülkedeki milyarder sayısı 72'ye geriledi ve Rusya şu anda 8'inci sırada yer alıyor.

Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi

Hurun'un listesine göre ABD'li iş insanı 50 yaşındaki Elon Musk'ın toplam serveti, 205 milyar dolar ve bu rakamla dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürüyor.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 188 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın ikinci sırasında.

Dünyanın ve ABD'nin en zengin üçüncü kişisi ise 153 milyar dolarla ABD'li iş insanı Berbard Arnault.

Bireysel çapta 100 milyar dolar sınırını aşan 10 kişi bulunuyor. Bundan 5 yıl önce hiçbiri listede değildi.

Hurun Küresel Zengin Listesi’nin kurucusu ve COE'su Rupert Hoogewerf, "Küresel zenginler listesindeki Çinlilerin servetin büyük çoğunluğu Çinli tüketicilerden geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'deki paranın büyük kısmını gayrimenkul, endüstriyel ürünler ve sağlık hizmetleri oluşturuyor.

ABD'de ise en büyük milyarderlerin serveti, temel olarak teknoloji, finansal hizmetler ve eğlence sektöründen geliyor.

Rapora göre, dünyadaki en başarılı kadın milyarderlerin yüzde 60 ile 70'i Çinli.
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