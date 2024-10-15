Çinli otomobil üreticisine torbadan arazi çıktı

Meclis’te bugün görüşülecek olan “vergi torbası”nda Çinli Chery firması için de düzenleme olduğu ortaya çıktı. Yasa teklifine göre Samsun’da kurulması planlanan yeni bir organize sanayi bölgesinde (OSB) Chery’e arazi verileceği belirtildi.







Cumhuriyet'in haberine göre teklifle Kıyı Yasası’nda değişiklik yapılarak Samsun Tekkeköy’de yeni bir OSB kurulması öngörülüyor. Düzenlemenin Kıyı Yasası’na da aykırılık taşıdığına dikkat çekiliyor. Toplam 317.5 hektarlık OSB’de savunma sanayi ve yüksek teknoloji ağırlıklı, ihracatçı firmaların bulunması ve 25 bin kişiye kadar istihdam sağlanması bekleniyor.





Çinli Chery otomobil firmasına da bu yeni OSB’den 1500 dönüm arazi teklif edildiği belirtiliyor. Çinli yetkililerin bölgeyi gezdiği ve buna sıcak baktığı da öğrenildi. Chery’nin yatırımıyla birlikte bölgede 500 nüfusun barınacağı bir “Çin Köyü Projesi”nin de planlar dahilinde olduğu dile getiriliyor.