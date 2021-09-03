Çinli oyuncu Zhao Wei bir gecede adeta buhar oldu: İnternetten tüm bilgileri silindi





Çin, nedenini açıklamadı. Ancak Zhao’nun eşi Huang Youlong, ticaret devi Alibaba’ya bağlı film şirketinden hisse sahibi. Alibaba’nın sahibi Jack Ma, Çin yönetimiyle ters düştüğü için, ortakları da cezalandırılıyor. Zhao, bu hafta başlatılan ‘zehirli popüler kültürle’ mücadele kampanyasının kurbanı da olabilir.







Bu kapsamda birçok yıldız daha hedef alındı. Çinli otoriteler, ‘hayranlık kültürünün kaotik olmaya başladığını, bazı kişilerin orantısız zenginleştiğini ve bunun sosyalist ilkelere ters düştüğünü, bu ünlülerin gençlere yanlış rol model olarak ülkenin değerlerine de zarar verdiğini’ savunuyor.







İşte diğer yasaklar:

- Ülkenin ‘YouTube’u olan iQiyi platformundaki yetenek yarışması da kaldırıldı.

- Şöhretlerine göre ünlü sıralaması yapılması yasaklandı.

- Aktris Zheng Shuang’a da (30) 299 milyon yuan (46 milyon dolar) vergi cezası verildi.

- Rakip devlet Japon milliyetçiliğinin sembolü bir tapınağı ziyaret ettiği için oyuncu Zheng Zhehan da sansürlendi.

Çin’de 1990’larda televizyon yıldızı olarak ünlenen Zhao Wei’nin (45) tüm izi silindi. ‘Vicky Zhao’ adıyla da bilinen oyuncunun rol aldığı tüm yapımlar video platformlarından kaldırıldı. Sosyal medyada hayran kulüpleri engellendi, adıyla yapılan paylaşımlar kaldırılıyor. İnternete girince sanki ülkede Zhao hiç yaşamamış gibi görünüyor.