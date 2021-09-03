Samanyolu Haber /Dünya / Çinli oyuncu Zhao Wei bir gecede adeta buhar oldu: İnternetten tüm bilgileri silindi /03 Eylül 2021 13:40

Çinli oyuncu Zhao Wei bir gecede adeta buhar oldu: İnternetten tüm bilgileri silindi

Çin, muhalif ekran yüzlerine savaş açtı. En ünlü oyunculardan Zhao Wei sansürlendi. Artık ülke sınırlarında onun yer aldığı hiçbir programın kaydına ulaşılamıyor ve sosyal medyada izine rastlanamıyor.

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Çin’de 1990’larda televizyon yıldızı olarak ünlenen Zhao Wei’nin (45) tüm izi silindi. ‘Vicky Zhao’ adıyla da bilinen oyuncunun rol aldığı tüm yapımlar video platformlarından kaldırıldı. Sosyal medyada hayran kulüpleri engellendi, adıyla yapılan paylaşımlar kaldırılıyor. İnternete girince sanki ülkede Zhao hiç yaşamamış gibi görünüyor.

Çin, nedenini açıklamadı. Ancak Zhao’nun eşi Huang Youlong, ticaret devi Alibaba’ya bağlı film şirketinden hisse sahibi. Alibaba’nın sahibi Jack Ma, Çin yönetimiyle ters düştüğü için, ortakları da cezalandırılıyor. Zhao, bu hafta başlatılan ‘zehirli popüler kültürle’ mücadele kampanyasının kurbanı da olabilir.

Bu kapsamda birçok yıldız daha hedef alındı. Çinli otoriteler, ‘hayranlık kültürünün kaotik olmaya başladığını, bazı kişilerin orantısız zenginleştiğini ve bunun sosyalist ilkelere ters düştüğünü, bu ünlülerin gençlere yanlış rol model olarak ülkenin değerlerine de zarar verdiğini’ savunuyor.

İşte diğer yasaklar:

- Ülkenin ‘YouTube’u olan iQiyi platformundaki yetenek yarışması da kaldırıldı.

- Şöhretlerine göre ünlü sıralaması yapılması yasaklandı.

- Aktris Zheng Shuang’a da (30) 299 milyon yuan (46 milyon dolar) vergi cezası verildi.

- Rakip devlet Japon milliyetçiliğinin sembolü bir tapınağı ziyaret ettiği için oyuncu Zheng Zhehan da sansürlendi.
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