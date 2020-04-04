Samanyolu Haber /Gündem / Çinli profesörden ilginç tespit: Koronavirüs geleceği yakınlaştırdı /04 Nisan 2020 08:21

Çinli profesörden ilginç tespit: Koronavirüs geleceği yakınlaştırdı

Zhenhua Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden Prof. Zhen Yang, yaşamdaki değişikliklerin Kovid-19 pandemisi nedeniyle beklenenden çok daha hızlı gerçekleştiğini söyledi.

SHABER3.COM

Prof. Zhen Yang, Huanqiu Shibao gazetesi için kaleme aldığı makalede, pandemi sırasında sinema ve turizm sektörlerlerinin yanı sıra geleneksel mesleklerin gelişiminin durduğunu, buna karşılık internette patlama yaşandığını ve bütün bunların dünyadaki derin değişiklikleri yansıttığını kaydetti.

Temassız endüstrilerin gelişiminin büyük ivme kazandığına vurgu yapan Zhen Yang, yapay zeka, robotlar, online ticaret ve video konferansları buna örnek olarak gösterdi.

Yang, temassız yaşamın esasen yapay zekanın insan yetenekleri kadar gelişmesi olduğunu ve bunun geleceğin trendi olacağını belirtti.

Yang, pandeminin 'ruhsal yaşam döngüsü' ve 'kişilerarası temas olmadan yapay zeka çağında yaşam eğilimini' hızlandırdığı ve genişlettiğini kaydetti.


Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden ayin yapan İtalyan rahip, filtreleri açık unuttu
Profesör, robotların aktif olarak farklı alanlarda insanların yerini almaya başlamasından sonra bir dereceye kadar işsizliğe neden olabileceklerini de ifade etti.
İnsanların internette geçirdiği sürenin dört saatten sekiz saate çıktığını belirten profesör,  aslında bunun on yıl sonra gerçekleşmesinin beklendiğini vurguladı.

Yang’a göre, koronavirüs nedeniyle insanlar hızla sanal gerçekliğe geçti ve yaşlılar bile interneti aktif olarak kullanmaya başladı.

Yang, koronavirüs ile mücadele sürecinde verilere dikkat çelildiğini belirterek bunun, insanların eylemleri, sağlık durumları ve hareketleri hakkındaki bilgilerin düzenlenmesi ve işlenmesine yardımcı olduğunu kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çinli profesörden ilginç tespit: Koronavirüs geleceği... Sonraki Haber >>

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:34:04