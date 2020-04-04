Çinli profesörden ilginç tespit: Koronavirüs geleceği yakınlaştırdı

Prof. Zhen Yang, Huanqiu Shibao gazetesi için kaleme aldığı makalede, pandemi sırasında sinema ve turizm sektörlerlerinin yanı sıra geleneksel mesleklerin gelişiminin durduğunu, buna karşılık internette patlama yaşandığını ve bütün bunların dünyadaki derin değişiklikleri yansıttığını kaydetti.





Temassız endüstrilerin gelişiminin büyük ivme kazandığına vurgu yapan Zhen Yang, yapay zeka, robotlar, online ticaret ve video konferansları buna örnek olarak gösterdi.





Yang, temassız yaşamın esasen yapay zekanın insan yetenekleri kadar gelişmesi olduğunu ve bunun geleceğin trendi olacağını belirtti.





Yang, pandeminin 'ruhsal yaşam döngüsü' ve 'kişilerarası temas olmadan yapay zeka çağında yaşam eğilimini' hızlandırdığı ve genişlettiğini kaydetti.









Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden ayin yapan İtalyan rahip, filtreleri açık unuttu

Profesör, robotların aktif olarak farklı alanlarda insanların yerini almaya başlamasından sonra bir dereceye kadar işsizliğe neden olabileceklerini de ifade etti.

İnsanların internette geçirdiği sürenin dört saatten sekiz saate çıktığını belirten profesör, aslında bunun on yıl sonra gerçekleşmesinin beklendiğini vurguladı.





Yang’a göre, koronavirüs nedeniyle insanlar hızla sanal gerçekliğe geçti ve yaşlılar bile interneti aktif olarak kullanmaya başladı.





Yang, koronavirüs ile mücadele sürecinde verilere dikkat çelildiğini belirterek bunun, insanların eylemleri, sağlık durumları ve hareketleri hakkındaki bilgilerin düzenlenmesi ve işlenmesine yardımcı olduğunu kaydetti.