Samanyolu Haber /Gündem / Çinli Sinovac açıkladı: Türkiye'de dağıtımı Keymen şirketi yapacak /30 Aralık 2020 12:20

Çinli Sinovac açıkladı: Türkiye'de dağıtımı Keymen şirketi yapacak

Çinli Sinovac firması koronavirüs aşısının Türkiye ve Azerbaycan'da Keymen isimli firma tarafından dağıtılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada Keymen'in dağıtıcı olduğu ve Sağlık Bakanlığı ile müzakereler yaptığı belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dağıtıcının Devlet Malzeme Ofisi olacağını söylemişti.

SHABER3.COM

ANKA ajansında yer alan habere göre Sinovac, yeni tip koronavirüs aşısının Türkiye ve Azerbaycan'daki dağıtımıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sinovac, aşının dağıtımının Keymen firmasına ait olduğunu duyurdu. Sinovac tarafından yapılan açıklama şöyle:
 
"Keymen, Sinovac'ın Türkiye ve Azerbaycan'daki özel dağıtıcısı. Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının satın alınması ve temini ile ilgili olarak Türkiye ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ile doğrudan görüşür ve müzakere eder. Keymen, Türkiye'de Sinovac'ı temsil eder, Devlet Malzeme ofisi (DMO) de Türkiye'yi temsil etmektedir" 

BAKAN KOCA, "ARACI FİRMA YOK" DEMİŞTİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 20 gün önce ortaya attığı Çin aşısının alımında aracı firma kullanıldığı ve aşıyı Keymen İlaç firmasının getirdiği iddiasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Devlet Malzeme Ofisi (DMO) doğrudan alacak, aracı yok” diye yalanlamıştı. Ancak CHP’li Murat Emir ise Bakan Koca’nın 'yalan söylediğini' ileri sürerek, TRT muhabirinin Çin'den paylaştığı fotoğrafla iddiasının doğrulandığını belirtmişti.

BAKAN KOCA: KEYMEN ARACI DEĞİL, DİSTRÜBÜTOR

Bakan Koca, iddialardan sonra, "Çin’den ithal getirilen aşılarda Keymen İlaç’ın aracı firma değil Sinovac’ın Türkiye distribütörü" olduğunu belirterek, “Keymen Sinovac’ı, Devlet Malzeme Ofisi de Türkiye’yi temsil etmektedir” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çinli Sinovac açıkladı: Türkiye'de dağıtımı Keymen... Sonraki Haber >>

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Polis amca geldi mi?

Polis amca geldi mi?

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

AKP'lilere hatırlatma

AKP'lilere hatırlatma

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:24:52