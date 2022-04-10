Samanyolu Haber /Dünya / Çinli Sinovac ile Alman BioNTech'i karşılaştırdılar: Bakın sonuç ne çıktı? /10 Nisan 2022 10:27

Çinli Sinovac ile Alman BioNTech'i karşılaştırdılar: Bakın sonuç ne çıktı?

Son dönemde koronavirüs salgınının hız kazandığı Hong Kong'da Sinovac ve BioNTech/Pfizer aşılarını karşılaştırdılar. Rakamlar ise bir hayli dikkat çekici.

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Çin’e bağlı özel idari bölge olarak bilinen Hong Kong’da koronavirüs salgını bitmek bilmiyor. Özellikle son dönemde bölgede Covid-19’a bağlı ölüm oranları büyük bir artış gösterirken, morg ve krematoryumlarda yoğunluk oluşurken hastanelerde de yer kalmadığı için birçok hasta, hastane dışındaki otopark alanında tedaviye devam ediyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, bölgede bu gelişmeler yaşanırken Hong Kong merkezli medya kuruluşu South China Morning Post kapsamlı bir analiz hazırlayarak, kullanılan iki aşı Çin yapımı Sinovac ve Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech ile Pfizer’ın aşılarını kıyasladı.

Makalede, “Hangi aşı ölümü engellemede daha etkili” ara başlığı kullanılırken, “Bir ya da iki doz aşı olanlar arasında Alman yapımı BioNTech’in aşılarının, Çin yapımı Sinovac aşılarına göre daha iyi çalıştığı görülüyor. Hükümet verilerine göre bir doz BioNTech aşısı olanların vaka/ölüm oranı yüzde 0.21 seviyesinde, iki doz olanlarda ise yüzde 0.04 seviyesinde” yorumu yapıldı.

ÖLÜM ORANINI KARŞILAŞTIRDILAR
Bir doz Sinovac aşısı olanlarda ise ölüm oranının yüzde 1.28 olduğu belirtilirken iki doz aşı olanlarda ise bu oranın yüzde 0.31 seviyesinde olduğu duyuruldu.

Analizde Sinovac ve BioNTech aşılarının üç dozunu olanların ölümden korunma oranları da karşı karşıya getirildi. Analizde, “Üç Sinovac aşısı olanlarda ölüm oranı yüzde 0.04’ken BioNTech aşısını olanlarda ölüm oranı ise daha düşük ve yüzde 0.02 seviyesinde” denildi.

Gazeteye konuşan solunum yolları profesörü David Hui Shu-cheong da açıklamalarda bulundu. Bilim insanı, “Sinovac aşısı daha az koruma sağlıyor, dolayısıyla üç doz aşı gerekli. Fakat BioNTech aşısında iki doz güçlü bir koruma sağlıyor. Eğer iki doz BioNTech ile iki doz Sinovac’ı kıyaslarsak, BioNTech kazanır” dedi.
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