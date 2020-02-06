Çinli şirket yayınlayıp sildi: Yaklaşık 25 bin kişi virüsten öldü

Şirketin internet ana sayfasında yayımlandıktan kısa bir süre sonra kaldırılan rakamlarda enfekte hasta sayısı da 154 bin olarak ifade edildi.







Pekin hükümetiyle Tencent'in açıkladığı ölü sayısı arasında 80 kat fark bulunuyor. En son paylaşılan resmi rakamlara göre virüsten ölenlerin sayısı 564.





Euronews'te yer alan habere göre Vuhan'da ortaya çıkan koronavirüs salgınının kısa bir sürede hızla yayılması sonrası bazı yayın organları ve sosyal medyada Çin'de hükümette bulunan Komunist Parti'nin gerçek rakamları sakladığı söylentileri dolaşıyordu.





Çin'in en büyük ikinci şirketi konumunda bulunan Tencent'in cumartesi günü yayımlayıp, kısa süre sonra kaldırdığı koronavirüsle ilgili paylaşımda enfekte sayısı 79 bin 808, koronavirüs taşıdığından şüphelenilen kişi sayısı 154 bin 23, ve virüs bulaşıp iyileşen hasta sayısı ise 269 olarak açıklandı.





Taiwan News'in haberinde Tencent'e ait enfekte hasta sayısı 79 bin 808 iken bu sayısı resmi rakamlarda 14 bin 446.