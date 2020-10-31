Çinli Xiaomi, satışlarda Apple'ı geçti

Pazar araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre söz konusu dönemde 47.1 milyon akıllı telefon satan Xiaomi'nın, bir sene önceki rakamlara kıyasla da satışları yüzde 45 oranında artış gösterdi.







Euronews'te yer alana habere göre Xiaomi ayrıca 2020 genelinde Çin pazarında satışları artan tek akıllı telefon markası oldu. Bu dönemde Çin'deki akıllı telefon piyasası yüzde 14 oranında düşerken, Xiaomi'nin satışları yüzde 8 artış gösterdi.







Bu gelişmeyle birlikte Çinli firma, Apple'ın satışlarını "tarihinde ilk kez" geride bırakarak dünya genelinde en çok satılan üçüncü akıllı telefon markası konumuna yükseldi.





Avrupa piyasasında Huawei'in satışları yüzde 25 düşüş gösterirken Xiaomi'nin satışlarındaysa yüzde 88'lik gibi büyük bir oranda yükselme kaydedildi.





Bulaşık makinesi, elektrikli scooter, harddisk gibi birçok farklı ürünler üreten ancak, daha çok düşük bütçeli ve teknik özellikleri yüksek akıllı telefonlarıyla bilinen Xiaomi'nin özellikle son dönemde Redmi 9 modeli serisiyle büyük çıkış yakaladığı, yıllık bazda da yüzde 46'lık büyüme kaydettiği belirtildi.





Dünya genelinde Samsung önde, Huawei'in satışları düştü







2020 yılında dünya genelinde 366 milyonu aşkın akıllı cep telefonu satışı gerçekleşti. Bu piyasa geçen seneye oranla yüzde 4 gerileme kaydederken, son çeyrekte yüzde 32'lik büyüme ivmesi yakaladı.