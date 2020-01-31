Samanyolu Haber /Gündem / Çinli yolcu THY uçağından indirildi /31 Ocak 2020 21:42

Çinli yolcu THY uçağından indirildi

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılma eğilimi gösteren virüs nedeniyle insanlar daha hassas bir noktaya geldi. Bu konuda yeni bir gelişme de İstanbul'dan Çin'in Xi'an şehrine gidecek olan THY uçağında yaşandı.

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İstanbul'dan Çin'in Xi'an şehrine gitmek üzere yolcu alımı yapan TK196 sefer sayılı yolcu uçağındaki Çinli bir yolcuya diğer yolcular tarafından tepki gösterildi.

AirportHaber'in iddiasına göre, TC-JND kuyruk tescilli uçakta 4A'da oturan kadın yolcuda "gribal enfeksiyon olduğu" ancak sağlık ekipleri tarafından 'uçabilir' raporu verildiği buna rağmen diğer yolcuların duruma tepki gösterdiği öğrenildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre bunun üzerine Juan Wen (39) isimli yolcunun uçaktan indirildiği ve Türkiye saatiyle tarifeli olarak 01:55'te kalkışı planlanan uçak 04:27'de havalanabildi.
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