Çin'li yolculardan test isteyen ülke sayısı artıyor

Önceki günlerde İtalya tarafından başlatılan Covid-19 testi uygulamasına iki Avrupa ülkesi daha katıldı.



Fransız hükümeti cuma günü yapılan açıklamada, Çin'den gelen yolculardan 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu test isteneceğini bildirdi.



Açıklamada ayrıca, ülkeye varışlarda rastgele testler yapılacağı ve pozitif örneklerin virüsün yeni varyantlarını tespit etmek için sıralanacağı belirtildi.



İngiliz medyasının bildirdiğine göre, İngiltere de Çin'den gelen yolcuların yola çıkmadan önce negatif Covid-19 testi sunmalarını isteyecek.



Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İspanya ve İsrail'in de aralarında bulunduğu birçok ülke daha önce, Çin'in Covid-19 stratejisini değiştirmesiyle artan vaka sayıları nedeniyle Çin'den gelen yolculara test zorunluluğu getirmişti.



Avrupa Birliği ise ortak bir Çin'den AB ülkelerine seyahat edenlere test zorunluluğu kararı almamıştı.