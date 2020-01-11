Çinliler gözünü İstanbul'a mı dikti?

Türk vatandaşlığının 250 bin dolar gayrimenkul alımı karşılığında verilmesi ve bunun Arap ülkelerinde pazarlanmaya çalışılması tartışmalara neden olmuştu.Çinlilerin de Türkiye'den vatandaşlık almak için gayrimenkul alma girişimlerine başladığı iddia edildi.







Emlak sektörünü yakından takip eden Tebernüş Kireçci, "Çinlilerin İstanbul istilası başlıyor. 4 koldan gayrimenkul sektöründe görüşmeler yapan Çinliler 100 bin doların altında evlerin vatandaşlık alabilmeleri için 250 bin dolar üzerinden fatura edilmesini istiyor" ifadelerini kullandı.





Kireçci'nin, "Çinliler'den gayrimenkul sektörüne ahlaksız teklif!" başlıklı yazısı şu şekilde:





"Çinlilerin İstanbul ve Türkiye istilası başlıyor. Çinliler ahlaksız tekliflerle inşaat ve emlak şirketlerinin kapısını çalıyor.





1) Çinlilerin İstanbul istilası başlıyor. 4 koldan gayrimenkul sektöründe görüşmeler yapan Çinliler 100 bin doların altında evlerin vatandaşlık alabilmeleri için 250 bin dolar üzerinden fatura edilmesini istiyor.





2) Her türlü vergi yükünü karşılamaya hazır olduklarını ifade eden Çinlilerin amacı vatandaşlık. Böylece Türkiye'nin 250 bin dolara sattığı vatandaşlığı 150 bin dolar mertebesinde mal edecekler.





3) Amaçları her mahalleye bir Çin mağazası açmak. Sonrasında ise ticareti ele geçirmek. Aynı zamanda her mahallede bir dükkan ya da mağaza almak da planları arasında.





4) Gayrimenkul sektörüyle uydu kent kurmak için de görüşmeler yapan Çinliler ilk etapta 10 bin konutluk daha sonra ise 50 bin konutluk proje gerçekleştirmek istiyorlar.





5) Çinlilerin uzun vadeli hedefi İstanbul'da1 milyon, Türkiye genelinde ise en az 10 milyon nüfusa ulaşmak. Yeni İpek Yolu'nun geçtiği tüm kentler, İskenderun, Antalya, İzmir ve Trabzon gibi liman kentleri öncelikle tercihleri.





6) Çinlilerin araştırma yaptığı bir diğer konu ise finansal açıdan sıkıntıda olan inşaat şirketleri. Amaçları portföydeki ev, mağaza ve ofislerle birlikte şirketi komple satın almak.





7) Yüksek banka borcu olan şirketler Çinlilerin tekliflerine sıcak bakıyor. İkinci elde Çinlilere satmak için ev toplayan şirketler bile var.





8) Çinliler asıl istila operasyonunu arsa ve arazide yapacaklar. İstanbul, Trakya, Yeni İpekyolu'nun geçtiği kentlerde ve liman şehirlerinde buldukları arsa ve araziyi satın alacaklar.





9) Bu oyunun ikinci perdesi olacak. Soru şu: 250 bin dolara vatandaşlık verilen Çinliler 10 milyar dolar ile arazi toplarsa hangi kanunla bu engellenir? Türkiye'nin parsel parsel Çinlilere geçmesi seyir mi edilir?





10) Bin yılın en büyük istilası resmen başlıyor. Üstelik bu istilada hiç bir etik kural yok. Ticari kural hak getire. Bu konuda neler yapılabilir? Ne yapılması gerekiyor? "



