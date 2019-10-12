Hem büyükelçi hem tüccar!

Gazeteci Can Ataklı, Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen hakkında çarpıcı iddialara yer verdi.





Ataklı bugün Korkusuz gazetesinde yayımlanan makalede Çin'e çok sık gidip gelen bir arkadaşının Pekin Büyüklekçi Önen hakkında anlattıklarına yer verdi.





BÜYÜKELÇİ ÇİNLİLERE EV SATMAK İÇİN TÜRKİYE'DE ŞİRKET KURMUŞ!





Makalede Önen'in bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Şanlıurfa milletvekili olarak seçildiğine işaret edildi.





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Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte.





Makalede, "Elçimiz, Türkiye'de bir şirket kurdu. Bu şirket Çinlilere Türkiye'de ev pazarlıyor. Bu da iyi bir şey, ama Türkiye-Çin arasındaki ticareti de yine kendi şirketi ya da yakınları aracılığı ile yürütmeye çalışıyor." ifadelerini yer verildi.





Başta turizm şirketleri olmak üzere Çin'le iş yapan pek çok şirketin Önen'in kurduğu şirketten hem çok rahatsız hem de müşteki. Çünkü devletin hâkim gücünü kullanarak haksız rekabete ve haksız kazanca sebebiyet veriyor.





“KENDİ ŞİRKETİNİ KOLLAMAK İÇİN BİRAZ FAZLA GAYRETKEŞLİK YAPIYOR”





Can Ataklı, devamında şunları dile getirdi: “Çin'i yakından tanıyan arkadaşım ‘Bu durumdan elbette Çin şirketleri de rahatsız duyuyor, ayrıca Çin yönetiminin de durumdan pek hoşnut olmadığını duydum. Yakında Ankara'ya bir uyarı yaparlarsa şaşırmam’ diye ekledi."





İddiayı Çin ile ticaret yapan birkaç kişiye teyit ettirdiğin belirten Ataklı, "Hepsi 'Aman bizden söz etme’ kaydını koyduktan sonra, ‘Büyükelçi belki de kendi şirketini kollamak için biraz fazla gayretkeşlik yapıyor, bu kadarını söyleyelim’ dediler.” ifadelerini kullandı.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Haziran'da Pekin'e yaptığı ziyarette Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile tanıştırdığı heyette Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen de yer almıştı.