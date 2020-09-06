Samanyolu Haber /Gündem / Cinsel istismardan tutuklanan Fatih Nurullah'a iki ayrı suçtan toplam 55 yıl hapis talebi /06 Eylül 2020 10:32

Cinsel istismardan tutuklanan Fatih Nurullah'a iki ayrı suçtan toplam 55 yıl hapis talebi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki Tarikatı’nın lideri Fatih Nurullah hakkında “zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 55 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Gerçek adı Eyüp Fatih Şağban olan Fatih Nurullah hakkında soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismar iddialarına ilişkin fezlekeyi hazırladı. Fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Başsavcılık, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, “zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı” suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Şağban’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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