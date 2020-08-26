Samanyolu Haber /Gündem / Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan 7 gün sonra serbest bırakıldı /26 Ağustos 2020 10:15

Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan 7 gün sonra serbest bırakıldı

Batman'da intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'in geride bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Uzman Çavuş Musa Orhan, tahliye edildi. Musa Orhan, sosyal medya çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine 19 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Orhan'ın, avukatının kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine serbest bırakıldığı öğrenildi. Büyük tepki çeken karar sonrası sosyal medyada bir kez daha #MusaOrhanTutuklansın kampanyası başlatıldı.

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Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 16 Temmuz’da, Siirt’te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan’nın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.18 yaşındaki genç kızın geride bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yaşanan olayın ardından soysal medyada tepkiler çığ büyürken, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında yakalama kararı çıkarılan Musa Orhan, İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Orhan, 19 Ağustos günü tutuklandı.

‘KAÇMA ŞÜPHESİ’ YOKMUŞ!

Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığına yönelik itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkemeye heyeti, Avukat Akkuş’un dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek, Musa Orhan’ın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararının cezaevine ulaşmasının ardından Orhan, serbest bırakıldı.

BARO İTİRAZ EDECEK

Musa Orhan’ın tahliye edildiği haberlerinin ardından sosyal medyada #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle yeni bir kampanya başlatıldı. SÖZCÜ’ye konuşan Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, “Mahkemenin vermiş olduğu karar kesin görünse bile biz itirazlarımızı yaparak tekrar tutuklanmasını isteyeceğiz. Duruşma 16 Ekim'de olacak” dedi.
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