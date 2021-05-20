Samanyolu Haber /Gündem / "Cinsiyetçi tarifle erkek! olduğunu zanneden zavallı" /20 Mayıs 2021 08:48

"Cinsiyetçi tarifle erkek! olduğunu zanneden zavallı"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili yaptığı açıklamalardaki "karısının iç çamaşırına sığınan" ifadesine sert tepki gösterdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasındaki sert polemiğe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Kaftancıoğlu, Soylu'yu cinsiyetçi açıklamalar yapmakla suçladı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine yapılan operasyondan bahsederken, "Karısının iç çamaşırına sığınan acizler" ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'nun sözlerindeki bu ifadeye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'daki hesabı üzerinden tepki gösterdi. "Cinsiyetçi tarifle erkek! olduğunu zanneden zavallı" diyen Kaftancıoğlu, "Oturduğu koltuğun itibarını beş paralık eden zat" ifadelerini kullandı.


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