Samanyolu Haber /Dünya / Çip krizi büyüyor... Volkswagen'e göre üretimi daha da fazla etkileyecek /26 Nisan 2021 11:29

Çip krizi büyüyor... Volkswagen'e göre üretimi daha da fazla etkileyecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan "çip krizi" hakkında açıklama yapan otomotiv sektörü devi Volkswagen, krizin ikinci çeyrekte üretimi daha fazla vurmasına hazır olunması gerektiğini belirtti.

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Financial Times’ın haberine göre Volkswagen AG, fabrika müdürlerini global çip tedarikinde sorunların ikinci çeyrekte üretimi daha sert vurmasına hazır olunması için uyardı.

Volkswagen grubu içinde yer alan Seat’ın Başkanı Wayne Griffiths, FT’ye yaptığı açıklamada, “Tedarikçiler ve Volkswagen Grubu tarafından ikinci çeyrekte, ilk çeyrekte muhtemelen daha kayda değer zorluklarla karşı karşıya kalacağımız yönünde uyarıldık” dedi.

Griffiths, Seat’ın Barcelona’nın Martorell fabrikasında hangi modellerin üretimine devam edeceklerine çiplerin teminine göre karar vereceklerini belirtti.
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