Samanyolu Haber /Gündem / Çip krizi Ford Otosan'a fabrika kapattırdı /29 Mart 2021 11:34

Çip krizi Ford Otosan'a fabrika kapattırdı

Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan'dan da üretime ara verme kararı geldi. KAP'a yapılan açıklamada üretimin 1 hafta durdurulacağı bildirildi.

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Mikroçip tedariğinde yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Tüm dünya genelinde otomotiv sektörünü etkileyen mikroçip tedarik sorunu Türkiye'de üretim yapan fabrikaları da vurdu.

Ford Otomotiv, Türkiye'de bulunan fabrikalarını 3 Nisan 9 Nisan arasında 6 gün süreyle üretime kapattı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir" denildi.

Açıklamada, 2021 üretim ve satış adet tahminlerini etkilemesi beklenmeyen üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
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