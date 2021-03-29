Çip krizi Ford Otosan'a fabrika kapattırdı





Mikroçip tedariğinde yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Tüm dünya genelinde otomotiv sektörünü etkileyen mikroçip tedarik sorunu Türkiye'de üretim yapan fabrikaları da vurdu.





Ford Otomotiv, Türkiye'de bulunan fabrikalarını 3 Nisan 9 Nisan arasında 6 gün süreyle üretime kapattı.



