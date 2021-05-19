Samanyolu Haber /Teknoloji / “Çip” krizi herkesi vurdu.... Zarar büyük /19 Mayıs 2021 11:55

“Çip” krizi herkesi vurdu.... Zarar büyük

Çip siparişleri ve teslim edilme süresi arasındaki fark nisan ayında 17 haftaya kadar çıktı. Otomotiv ve elektronik firmaları mecburen üretime ara veriyor.

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Otomobil ve elektronik eşya sektörlerinde imalat planlarını altüst eden çip tedarik sıkıntısı içinden çıkılmaz bir hâl aldı.

Susquehanna Financial Group’un araştırmasına göre, çip siparişleri ve teslim edilme süresi arasındaki fark nisan ayında 17 haftaya kadar çıktı. Söz konusu süre 2017 yılında verilerin toplanmaya başlamasından beri en uzun teslimat süresi oldu.

Susquehanna Analisti Chris Rolland, “Tüm ürün kategorilerindeki teslimat süreleri arttı. Bu veriyi derlemeye başladığımızdan beri en büyük ve kapsamlı artışlardan biri.” dedi.

Çip tedarik sıkıntısı birçok sektörde yayılmaya devam ederken, otomobil üreticilerinin bu yıl azalan satışlardan dolayı 110 milyar dolar zarara uğraması bekleniyor.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, otomotiv talebinin güçlü olduğu belirtilerek, üreticilerin en kârlı modellere öncelik vererek, üretim kaybının nakit akışı üzerindeki etkisini dengelemeye yardımcı olduğu aktarıldı.
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