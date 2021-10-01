Çip krizi Opel'e fabrika kapattırdı

Opel, Perşembe günü Almanya’daki tesislerinden birini çip kıtlığı nedeniyle yıl sonuna kadar kapatacağını söyledi.





Opel sözcüsü konu ile ilgili bir tarih veremese de içten yanmalı motor ve hibrit elektrikli otomobiller üreten Eisenach fabrikasındaki üretimin en erken 2022’de yeniden başlaması bekleniyor..





Opel, fabrikada çalışan yaklaşık 1300 işçinin geçici olarak işten çıkarılacağını ve üretimin bir kısmını Fransa’daki ayrı bir fabrikanın üstleneceğini söyledi.





Opel’in de parçası olduğu Stellantis grubu, bu yıl ABD ve Kanada’da bazı fabrikalarında dönem dönem üretimi durdurmuştu. Grubun tahminine göre, araç üretim sayısı bu yıl geçtiğimiz yıla göre 1,4 milyon daha az olacak.





OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNE MALİYETİ BÜYÜK





Londra merkezli bir İngiliz bilgi sağlayıcısı IHS Markit’in açıkladığına göre, küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünya çapında 7,1 milyon daha az otomobil üretileceği belirtildi.





Dünyadaki büyük otomotiv firmalarıyla da çalışan danışmanlık şirketi AlixPartners, çip kıtlığının endüstriye sebep olduğu maliyet tahminlerini yüzde 90'dan fazla artırdı. Küresel çip eksikliğinin otomobil üreticilerinin 2021 gelirine toplam maliyeti 210 milyar dolar olarak tahmin edildi.





ÇİP KRİZİ NEDİR?





Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.





2020 yılında başlayan corona virüsü salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.