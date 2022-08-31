Samanyolu Haber /Gündem / Çip krizi Toyota'yı vurdu: Üretimi azaltmaya gidiyor /31 Ağustos 2022 11:41

Çip krizi Toyota'yı vurdu: Üretimi azaltmaya gidiyor

Çip krizi Ukrayna savaşı ve koronavirüs nedeniyle parça temin sorunu Toyota'yı olumsuz etkiledi. Firmanın geçen ayki küresel araç üretim hedefi, 2021 Temmuz ayına göre yüzde 8,6 azalma yaşandı.

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Japon otomotive devi üretimi azaltmaya gidiyor.

Çip tedarik sorunu ve koronavirüs nedeniyle parça temin sorunu Toyota Motor'u etkiledi. Firmanın geçen ayki küresel araç üretim hedefi, 2021 Temmuz ayına göre yüzde 8,6 düştü.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın geçen ayki küresel araç üretim hedefi, Temmuz 2021'e göre yüzde 8,6 azaldı.

Buna göre temmuzda 800 bin araç üretimi hedefleyen Japon firma bu dönemde küresel bazda 706 bin 547 araç üretti. Toyota'nın araç üretim hedefi, nisanda başlayan 2022 mali yılı kapsayan son 4 aydır art arda yakalanamadı. Parça tedarik sorunlarının eylülde hafiflemesini bekleyen üretici firma, gelecek ay yaklaşık 850 bin araç üretmeyi hedefliyor.
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