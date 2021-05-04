Çip sıkıntısı yaşayan Ford Almanya üretimini durdurdu

Tüm dünyayı etkileyen ve otomotiv sektörünü vuran çip krizinde, fabrika işçilerinin 3 Mayıs-18 Haziran ile 30 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında kısa süreli vardiyalarda çalışmasına karar verildi. Aradaki sürede ise fabrika tümüyle kapatılacak.







Krizin aşılması için ağustos ayı sonuna işaret ediliyor.





Çip krizi nedeniyle, markanın ABD'deki fabrikalarında da üretim durdurulmuş ve bu durum şirketin hisselerinde büyük değer kaybına neden olmuştu.





ABD merkezli çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco Systems CEO’su Chuck Robbins, Nisan ayının son haftasında yaptığı açıklamada, küresel düzeyde etkili olan çip kıtlığının kısa vadede altı ay süreceğini, üretici şirketlerin de kapasite artış çalışmalarının sürdüğünü söyledi.





Robbins, giderek büyüyen çip kıtlığına ilişkin olarak, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte, çip kullanıcılarının genel bir daralma yaşanacağının öngörüldüğünü, kendileri gibi birçok çip kullanıcısı şirketin de projeksiyonlarını bu temelde yaptıkları için, çip üreticilerinin de üretimlerini düşürdüklerini vurgulardı ve düşüş öngörülerine karşın talebin yükseldiğini söyledi.