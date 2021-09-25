Samanyolu Haber /Teknoloji / Çip üreticisi firmanın müşteri bilgileri sızdırıldı /25 Eylül 2021 17:11

Çip üreticisi firmanın müşteri bilgileri sızdırıldı

Apple’ın gerçekleştirdiği toplantı bilgilerinin gizlice sızdırılmasının ardından çipset üreticisi TSMC’nin de müşteri bilgilerinin sızdırıldığı ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde Apple’ın gerçekleştirdiği toplantı bilgilerinin gizlice sızdırılmasından sonra TCMC’de de benzer olay yaşandı.Donanım Haber’de yer alan bilgilere göre, şirket, temel değerlerin ihlal edildiği gerekçesiyle 7 işçinin görevine son verdi.

TSMC, çalışanların işten çıkarılması konusunda resmi bir açıklamada bulunmadı. Bunun yanı sıra yerel haber medyası, müşteri siparişleri ile ilgili gizli bilgilerin sızdırıldığını ve işten çıkartılan kişilerin ekipman departmanı başkanı veya mühendis olduğunu söylüyor

İşten çıkarmalar konusunda Şirket, ''TSMC, en önemli dürüstlük ve bütünlük ilkeleri üzerinde çalışır, bu nedenle çalışanlar bu temel değerlere uymalıdır'' açıklamasında bulundu.
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