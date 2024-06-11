Samanyolu Haber /Gündem / 'Çıplak arama' davasında 2 polise hapis cezası istendi /11 Haziran 2024 16:15

'Çıplak arama' davasında 2 polise hapis cezası istendi

Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı’nın, Gezi Parkı eylemleri sırasında gözaltına alındıklarında çıplak aramaya maruz bırakılmalarıyla ilgili şikâyetleri üzerine 3 polisin 'işkence' suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, iki polisin 2 yıla kadar hapsini, bir polisin ise beraatını talep etti.

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Taksim Dayanışması Sözcüsü mimar Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı’nın, Gezi eylemleri sırasında gözaltında çıplak aramaya maruz kalmasıyla ilgili üç polisin 'işkence' suçundan yargılandığı davaya İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. O dönem nezarethane amiri olan başka suçtan tutuklu eski polis memuru Levent Mustafaoğlu, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

İKİ POLİSE HAPİS TALEBİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, iki kadın polisin üst aramasının gereklerine aykırı eylemlerde bulunduklarının anlaşıldığını kaydederek, her iki polise ayrı ayrı 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, o dönem nezarethane amiri olan diğer sanık Levent Mustafaoğlu'nun ise beraatını istedi.


DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, müşteki ve sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.
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