Samanyolu Haber /Gündem / 'Çıplak arama' iddiaları konusunda CHP'den yeni adım /25 Aralık 2020 23:37

'Çıplak arama' iddiaları konusunda CHP'den yeni adım

Emniyetteki çıplak arama iddiaları konusunda CHP'den yeni bir adım geldiği ifade edildi. Bir grup CHP'linin söz konusu iddiaların araştırılması için alt komisyon kurulması talebiyle önerge verdikleri belirtildi.

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Bir süredir başta HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu olmak üzere muhalefetin gündeminde olan cezaevlerindeki çıplak arama iddiaları ile ilgili tartışma devam ediyor.

İktidarın iddiaları reddetmesi ile gözler TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na çevrildi.

ALT KOMİSYON TALEBİ

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu ve komisyonun CHP’li üyeleri Servet Ünsal, İrfan Kaplan, Ali Haydar Hakverdi, Sevda Erdan Kılıç ve Mahmut Tanal ise cezaevlerindeki çıplak aramayla ilgili alt komisyon kurulması için önerge verdi.

İnsan Haklarını İnceleme komisyonu Başkanlığı’na sunulan ve “Çıplak arama vücut dokunulmazlığını ihlal etmekte olup, tüm insanlar bakımından adeta cinsel şiddete dönüşebilen bir uygulamadır” denilen önergede, son 18 yılda gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde tutuklu, hükümlü ve hükümözlülerin maruz kaldığı insanlık onuruna yakışmayan çıplak arama uygulamasının git gide arttığı iddialarına yönelik şikayetlerin arttığı ve AKP hükümetleri döneminde ve akabinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile adeta rutin bir uygulamaya dönüştüğü yönünde artan iddialar olduğu vurgulandı.

AİHM KARARLARI HATIRLATILDI

AİHM’in çıplak arama ile ilgili kararları, AİHS’in 3. Maddesi'nde düzenlenen işkence, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele yasağı ve  8. Maddesi'nde düzenlenen özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı altında verdiğinin hatırlatıldığı önergede, Türkiye’yi de bağlayan uluslararası hukuk maddeleri uyarınca çıplak aramanın bir işkence yöntemi olduğu belirtildi.

Önergede ayrıca eski TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube yöneticilerinden Mücella Yapıcı’nın, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in "Çıplak arama yoktur" sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı "Beni 60 yaşımda aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bıraktınız" açıklaması da hatırlatılırken, iddiaların araştırılarak kamuoyuna şeffaf bilgilendirme yapılması amacıyla ivedi olarak bir alt komisyon kurulması talep edildi.

CHP, MECLİS ARAŞTIRMA KOMSİYONU DA İSTEMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da gündemde olan çıplak arama ile ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulması önerisinde bulunmuştu Karaca, “Kuralım komisyonu gerçekler ortaya çıksın. Bu ülkede kutuplaşma son bulsun, ihlallerin yerini evrensel insan hakları ilke ve değerlerin hakim olduğu demokrasi kültürü alsın” çağrısı yapmıştı.
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