Çıplak arama mağdurları yaşadıkları şoku anlattı

Türkiye'de cezaevlerinde ve karakollarda çıplak arama yapıldığı iddiaları HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu tarafından gündeme getirildi, ardından Gergerlioğlu AKP’liler tarafından hedef gösterildi.





Hükümet ise Gergerlioğlu’nun gündeme getirdiği Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak arama yapıldığı iddiasını yalanladı, cezaevlerinde çıplak aramanın ise yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını öne sürdü.





BBC Türkçe’ye konuşan mağdurlar yaşadıklarını bir kez daha anlattı.





Çıplak arama dayatmasına maruz kalan kadın ve erkekler iç çamaşırlarına kadar çıkarıldığını söylüyor…





Çıplak aramayı reddedenler ise şiddetle karşılaştıklarını belirtiyor.





Mağdurlar uygulamanın taciz noktasına vardığını ve onur kırıcı olduğunu belirtiyor.