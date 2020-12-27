Çıplak arama mağdurlarının Özlem Zengin’e tepkisi sürüyor: Kimse oturduğu yerden ahkam kesmesin

Uşak’ta 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak arama mağdur olduğunun açıklanmasından sonra, Türkiye’de farklı kesimler de çıplak aramayı ifşa etmeye başladı. Tepkilerin ortak hedefinde ise çıplak aramayı inkar eden AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin var.





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre iki kez çıplak aramaya maruz kalan Şehriban Zuğurli, çıplak aramanın Türkiye cezaevlerinin realitesi olduğunu söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şehriban Zuğurli, ilk çıplak aramaya Ekim 2017’de Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde, ikincisine ise 2019’da Diyarbakır T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde maruz kaldı.





Sincan Cezaevindeyken gardiyanların giysilerini çıkarmasını istemesi üzerine bunu kabul etmeyen Zuğurli, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Prosedür olduğunu ve çıplak arama yapmadan koğuşa almayacaklarını dile getirdiler. Direndiğim, karşı durduğum takdirde zorla beni soyacaklarını söylediler. Ve dediklerini de yaptılar. Üç dört gardiyan birden üzerime doğru gelip beni soymaya çalıştı. Ben direndikçe karşılığında şiddet uyguladılar. Adres ne kadar farklı olsa da Diyarbakır’da da aynısını yaşadım. Çıplak arama Türkiye cezaevlerinin realitesi.”





“BU TÜR UYGULAMALARI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ”

AKP Milletvekili Özlem Zengin’in söylemlerine tepki gösteren Zuğurli, “Buradan seslenmek istiyorum, hangi kadın başına böyle bir durum gelmişse, kalkıp ‘yaşadım’ desin. ‘Türkiye’de çıplak arama yoktur’ diyerek, gerçekleri terörize edemezsiniz. Bugün yoksulluk yok, işsizlik yok diyenlerden bir farkı yoktur bu söylemin. Biz biliyoruz ki yoksulluk da, işsizlik de, çıplak arama da var bu ülkede. Çıplak arama insanlık onurunu zedeleyen ayaklar altına alan eril zihniyetin ürünüdür. Bu tür uygulamaları asla kabul etmeyeceğiz ve her zaman karşısında olacağız” diye belirtti.





“ANCAK KENDİ TABANLARINI KANDIRABİLİRLER”

4 yıl önce iç çamaşırlarıyla otur kalk işkencesine maruz bırakılan Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti Bahar Karakaş Uluğ ise, AKP’li Zengin’in sözlerini hatırlatarak, “Türkiye’de her şey oluyor, kimse oturduğu yerden ahkam kesmesin. Ancak kendi tabanlarını kandırabilirler. Uluslararası kamuoyunda itibarlarını korumak için bunları söyleyebilirler ama artık tuz koktu. Bir kadına yapılmış bu harekete karşı tüm kadınlar ortak mücadele etmeli” ifadelerini kullandı.





“UTANÇ VERİCİ GERÇEKLİK”

Tartışmaları değerlendiren Diyarbakır Barosu Avukatı Berivan Turan da, çıplak arama uygulamasının varlığını reddetmenin abesle iştigal olacağını söyledi. Turan, “ Çıplak aramanın ülkenin utanç verici gerçeği” dedi. Türkiye’nin pek çok cezaevinde özellikle siyasi tutuklular başta olmak üzere çıplak aramanın yıllardır uygulandığını kaydeden Turan, ‘detaylı arama’ adı altında yapılan çıplak aramanın, tüzük ve yönetmelikler esas alınarak uygulandığını belirtti. Turan, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 34’üncü maddesi, yalnızca hükümlüleri kapsayan bir düzenleme olmasına rağmen uygulamada tüm tutuklulara karşı çıplak arama yapıldığını belirtti. Turan, şunları söyledi: “Yine yönetmelik maddesine göre; çıplak arama için cezaevi güvenliğinin tehlikeye sokulabileceğine ilişkin makul şüphe ve ciddi emarelerin olması ve bu uygulamaya varana kadar aşamalı olarak diğer arama yöntemlerinin tüketilmesi gerektiğini biliyoruz. Ancak ne yazık ki bu esasların hiçbirine riayet edilmeksizin, çıplak aramanın keyfi bir biçimde Türkiye’nin pek çok yerinde uygulandığı aşikârdır.”