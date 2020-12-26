Samanyolu Haber /Gündem / Çıplak arama skandalına karşı nöbet /26 Aralık 2020 19:22

Çıplak arama skandalına karşı nöbet

Kürt siyasetçi Mahmut Alınak, çıplak arama başta olmak üzere cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı 3 günlük "insan hakları nöbeti" başlattı.

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Kürt siyasetçi ve eski milletvekili Mahmut Alınak, cezaevindeki hak ihlalleri ve kamuoyunun gündeminde olan çıplak aramaya dikkati çekmek amacıyla Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi önünde 3 gün sürecek “insan hakları nöbeti” başlattı.
 
Cezaevi yakınlarında çadır kuran Alınak, eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, “1980 döneminde ben de işkence gördüm cezaevinde. Bir avukat olarak hak ihlallerine dikkat çekmek için bu eylemi başlatıyorum.” dedi.

Kocaeli Hasta Tutsaklar İnisiyatifi üyeleri de Alınak’a destek ziyaretinde bulundu.

Askerler, Alınak’ın kurduğu çadırın kaldırılmasını istedi. Alınak, “İsterseniz kaldırın, ancak ben nöbetime devam edeceğim.” dedi.
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