Samanyolu Haber /Gündem / Çıplak arama skandalında flaş karar: Polislere 'işkence eziyet'ten hapis cezası /17 Ekim 2024 12:32

Çıplak arama skandalında flaş karar: Polislere 'işkence eziyet'ten hapis cezası

Gezi tutuklularından Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı’yı çıplak aramaya maruz bırakan üç polisin “işkence ve eziyet” suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Aramayı yapan iki kadın polis "görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 polis ise beraat etti.

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Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı’yı çıplak aramaya maruz bırakan üç polis hakkında karar duruşması görüldü. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’nın avukatı Gülyeter Aktepe ve sanık polislerin avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu olan sanık polislerden Levent Mustafaoğlu, duruşmaya bulunduğu Bolu T Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlandı.

Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’nın avukatı Gülyeter Aktepe mütalaaya karşı beyanında, "Müvekkiller, haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınma nedenleri narkotikle ilgili bir suç isnadı olamamasına rağmen çıplak arama işkencesine maruz kaldılar. Gözaltına alınmalarından 2 saat sonra sadece kadınlar için çıplak arama söz konusu oluyor. 'Görevi kötüye kullanma' değil 'işkence' suçu söz konusudur" ifadelerini kullandı.

Sanık erkek polis, son sözlerinde önceki ifadelerini tekrar ederek beraat istedi.

BİR POLİSE BERAAT
Kararını açıklayan mahkeme heyeti 1 sanığın beraatına, 2 sanığın ise "görevi kötüye kullanmak" suçundan önce 6 ay hapisle cezalandırılmasına, cezanın takdir indirimi uygulanarak 5'er ay hapis cezasına çevrilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.
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