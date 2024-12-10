'Çıplak arama' tepkilerinin ardından AKP'li Zengin: 'Rutin olmaktan çıkmalı'

Meclis Genel Kurulu’nda 2025 Bütçesi görüşmeleri TBMM, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının bütçeleri ile devam ediyor.





'BAŞÖRTÜLÜ KARDEŞİNİZE ÇIPLAK ARAMA YAPILMASI İÇİNİZE SİNİYOR MU?'

Genel Kurul’da söz alan Saadet- Gelecek Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine değerlendirmelerde bulunurken İsrail protestosu sonrası gözaltına alınan 9 genci hatırlattı. Kaya, “Bu gençlerimiz gözaltına alınırken birçok hukuk dışı uygulamayla karşı karşıya kaldılar, fiziksel şiddete maruz kaldılar İstanbul Kongre Merkezi'nde, tekme tokat dövüldüler Cumhurbaşkanı korumaları tarafından ve yine bu kişiler ölümle tehdit edildiler. ‘Sağ kaldığınıza şükredin’ denildi. Buna dair hastane raporları da var. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünde doğrudan nezarethaneye alındılar, çıplak arama yapıldı. Sizin de çocuklarınız var, çıplak arama başörtülü bir kardeşinizle ilgili içinize siniyor mu? (…) Cezaevine alınırken çıplak aramaya tekrar maruz kaldılar. Başörtülü bacılarımızın çıplak aramayla insanlar tarafından mahrem yerleri elleniyor. Ben inanıyorum; bu, bizim vicdanımızı sızlattığı gibi sizin de vicdanınızı sızlatıyor” diye konuştu.





'ÇIPLAK ARAMA SADECE BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR İÇİN HAK İHLALİ DEĞİLDİR'

Kaya’nın ardından söz alan Saadet- Gelecek grubu milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Kaya’nın sözlerini düzeltmek istediğini belirterek “Çıplak arama sadece başörtülü kadınlar için bir hak ihlali değildir; kadın, erkek herkes için ve başı açık kadınlar için de rencide edici, ciddi bir hak ihlalidir. Eminim siz bunu amaçlamadınız ama bu sözler düzeltmeye muhtaç sözler; aksi hâlde, biz başı açık kadınların her türlü, fevkalade insanlığa aykırı muameleye müstahak olduğumuz gibi bir anlam çıkar ki sizin bunu kabul ettiğinizi hiç düşünmüyorum” dedi.





Kaya, Yazıcı’nın bu sözlerini başıyla onayladı ve alkışladı.





'ÖZLEM ZENGİN’DEN ADALET BAKANINA ÇIPLAK ARAMA ÇAĞRISI'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, çıplak arama uygulamasına ilişkin “Kadın, erkek, başı açık, başı örtülü ayrımı olmaksızın usulüne uygun yapılmaması tabii ki insanlık açısından çok büyük bir sorun. Detaylı arama olması için mevzuata göre makul şüphe olması gerekir. Sayın bakana çağrımdır; bu aramaların muhakkak suretle makul şüphe çerçevesinde yapılması lazım. Bu aramaların rutin bir şey olmaktan çıkması, hakikaten yapılması gerekiyorsa yapılması ve yine mevzuata göre insan onuruna uygun bir biçimde yapılması ve bu işlemin bir cezaya dönüşmemesi gerekiyor” diye konuştu.





Zengin, son hadiseyle ilgili açığa alınan üç görevli olduğunu belirterek “Eminim Adalet Bakanımız bu konuyu hassasiyetle takip edecektir, idari soruşturma hassaslıkla tamamlanacaktır. Bu konuyla ilgili şikayetler var, inanıyorum ki yargı makamları da hassasiyetle karar verecektir” dedi.