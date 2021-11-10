Çıplak arama yapan polis hakkında yakalama kararı

İstanbul’da 8 Temmuz 2013’te Gezi Direnişi sırasında aralarında mimar Mücella Yapıcı’nın da olduğu Taksim Dayanışması’nda yer alan kadınları çıplak aradıkları nedeniyle haklarında “işkence” suçundan dolayı dava açılan polislerin ilk duruşması dün İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



BirGün’de yer alan habere göre, sanık polislerden Levent Mustafaoğlu, Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık polis, “işkence” iddialarını ve tuvaletlerin kameralarla izlendiği iddiasını reddetti. Yapıcı’nın avukatı Meriç Eyüpoğlu, bilirkişi raporunu hatırlattı. Eyüpoğlu, sanık polise “Rapor, tuvaleti gören kameraların olduğunu söylüyor. Buna dair ne diyorsun?” sorusunu yöneltti. Sanık polis, kameraların olup olmadığını hatırlamadığını beyan etti.



YAPICI TACİZİ ANLATTI



Mimar Mücella Yapıcı da 8 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’na basın açıklaması yapmak için gittiklerini ifade ederek, “Polis tarafından gözaltına alındık. Gözaltı aracında taciz ve hakarete maruz kaldım. Polis, ‘Senin bir gözün toprağa bakıyor, git evinde namazını kıl. Burada ne işin var’ dedi” şeklinde konuştu.



‘İLAÇLARIM VERİLMEDİ’



Kalp, tansiyon, KOAH ve mide kanseri hastası olduğunu paylaşan Yapıcı, her saat başı ilaç alması gerektiğini ifade ederek, “Polis yardımcı olmak yerine zorluk çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükten sonra kızım ile aynı hücreye konulduk. Bu esnada ilaçlarımı istememe rağmen zamanında verilmedi.”



ÇIPLAK ARAMAYA İTİRAZ



Çıplak arama uygulamasının kendilerine dayatıldığını kaydeden Yapıcı, yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Yapıcı “İlk başta üstümü çıkarmamı istediler. Daha sonra tüm kıyafetlerimi zorla çıkarttılar. 70 yaşında bir kadınım. Göğüslerimin altında bir şey saklıyor muşum gibi kaldırmamı istediler” diyerek maruz kaldığı muameleye tepki gösterdi.



Yapıcı’nın ardından söz alan müdafi avukat Meriç Eyüpoğlu, gözaltına alınan 7 kadının tanık olarak dinlenmesini talep etti.



YAKALAMA KARARI



Duruşmada söz alan iddia makamı, eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanık polis Songül Ekim Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarırken, sanık polis Mustafaoğlu’nun ilaç kayıt defterinin ve kamera kayıtlarının dosyaya konulma talebini kabul etti. Dava, 10 Şubat 2022’ye ertelendi.