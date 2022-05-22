Çıplak arama yapılmak istenen Demirtaş posta koydu: 'Cumhurbaşkanınız gelsin...'

Selahattin Demirtaş’ın eski basın danışmanı Zınar Karavil’in yazdığı “Demirtaş’ın Beyaz Sandalyesi” isimli kitap Dipnot Yayınları’ndan çıktı. Demirtaş kitapta cezaevinde çıplak aranmak istenmesini, en zayıf hissettiği anı ve bir Ahmet Kaya hayalini anlattı.







Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın tutuklandığı günden bu yana yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmelere odaklanan kitap, hafızalardan silinen kimi olayları hatırlatıyor. Arkadaşlarının, avukatlarının, kardeşlerinin, eşinin, hücre arkadaşının ve bizzat kendisinin anlattığı ve okurun şimdiye dek bilmediği birçok konu kitapta yer alıyor.





“KARDAŞIM SELAHATTİN’İN CEZAEVİ DÖNEMİ HİKAYESİ”



Önsözünü HDP’nin eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yazdığı kitabın son sözünü ise Selahattin Demirtaş yazdı.





Önder, önsöz yazısında kitaba da adını veren “beyaz sandalye”yi anlattı, “Ekmek gibi, su gibi aziz bir emeğin ürünü olan bu kitap, beyaz bir plastik sandalyeden başka koltuğu da makamı da olmayan, yüreği halkla, halkın yüreği de kendisiyle atan bir siyasetçiyi, kardaşım Selahattin’in cezaevi dönemi hikayesini anlatıyor. O gün geldiğinde, bugünleri anlatacak bir sergi, belki de sadece iki nesneden ibaret olacaktır. Biri gösterişli bir taht, diğeri ise plastik, beyaz bir sandalye. Beyaz sandalyenin üzerinde küçücük bir not: Bu beyaz sandalye, o fırtınalı günlerde hep dik durdu. Gösterişli tahtın üzerindeyse hiçbir şey…” dedi.





DEMİRTAŞ: HAYATTA EN ZAYIF HİSSETTİĞİM TEK AN

Bu arada gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın aktardığına göre; kitapta HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın evinden gözaltına alınıp götürülürken kızları Delal ve Dılda’ya sarıldığı anlara dair detaylar da yer aldı. Küçük kızı Dılda’nın tam kapıdan çıktığı esnada, “Baba gitme” dediğini söyleyen Demirtaş, “Kendimi en zayıf hissettiğim tek an o andı diyebilirim” dedi. Demirtaş, gitmeden kızına tekrar sarılarak “Döneceğim” dediğini aktardı.





CEZAEVİNDE ÇIPLAK ARAMA YAPILMAK İSTENDİ

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gündeme getirdiği cezaevlerinde ‘çıplak arama’ ile HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş da karşılaştı. Sincan Cezaevi’ne götürüldüğünde çıplak arama yapılmak istendiğini söyleyen Demirtaş yaşadıklarını, “Sincan Cezaevi’ne götürüldüğümde çıplak arama yapılmak istendi. Şiddetle karşı çıktım. ‘Siz gidin Cumhurbaşkanınız Adalet Bakanınız gelsin. Eğer onlar ceketimi çıkarmayı başarırlarsa siz de çıplak arama yapabilirsiniz’ dedim. Bunun üzerine ceketimin çıkarılmasından bile vazgeçtiler. Böylece arama yapılmadan sadece x-ray cihazından geçerek cezaevine girdim” sözleriyle aktardı.





DEMİRTAŞ’IN ‘AHMET KAYA’ HAYALİ

2017 yılında 2. Süleymaniye Uluslararası Film Festivali’nde Demirtaş’a Ahmet Kaya Ödülü verilmişti. Cezaevinde bu ödüle değer görülen Demirtaş, Ahmet Kaya’yı kendine çok yakın hissettiğini, Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde yaşananlar karşısında sessizce gözyaşı döktüğünü belirterek, “Onu o kadar sahipsiz bırakmamalıydık” diyor. Henüz yayınlanmamış bestelerinin birçoğunu Ahmet Kaya’dan etkilenerek yaptığını söyleyen Demirtaş bir de hayalini anlattı:





“Çıktığımda şayet kendileri de isterlerse Ahmet Kaya’nın kızı Melis ile benim kızlarım Delal ve Dılda ile birlikte bir stüdyoya gitmek ve hep birlikte çalıp söyleyerek bir Ahmet Kaya şarkısı kaydetmek…”