Çıplak aramanın araştırılması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşen çıplak arama işkencesinin araştırılması için HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş tarafından verilen araştırma önergesi reddedildi.





Sosyal medyada bir biri ardında yapılan çıplak arama ifşalarına karşın, iktidar kanadı iddiaları görmezden gelmişti. Meclis’teki oylamada da AKP ve MHP önergeye ret oyu verdi.





“KAMU VİCDANI HER ŞEYİ BİLİYOR”

22 milletvekilinin imzasının bulunduğu önergenin reddedildiğini Twitter hesabından duyuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Ak Parti, MHP oylarıyla çıplak arama önergemiz reddedildi, bu dünyada insanlık dışı cinsel taciz içeren çıplak aramaların üstünü örttüklerini sanıyorlar. Bu dünyada da öte dünyada da bu insanlık suçunun üstünü örtmenizden dolayı yargılanacaksınız. Kamu vicdanı biliyor her şeyi.” dedi.