Samanyolu Haber /Gündem / Çıplak aramayı reddeden tutuklu açlık grevine başladı /19 Aralık 2020 15:04

Çıplak aramayı reddeden tutuklu açlık grevine başladı

Diyarbakır'dan Kandıra Cezaevi'ne sevk edilme sırasında çıplak aramayı reddeden ve bu sebeple darp edilen tutuklu Tarık Kar, açlık grevine başladı.

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Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden 16 Aralık’ta Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen tutuklu Tarık Kar'ın çıplak arama dayatmasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Gardiyanlar tarafından cezaevi girişinde dayatılan çıplak aramayı reddeden Kar’ın, darp edildiği kaydedildi. 

İLAÇLAR VERİLMİYOR

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Kar, yaşananları telefon aracılığıyla ailesine aktardı. Kar'ın birçok hastalığı bulunduğunu belirten aile fertleri, "Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ndeyken revir doktoru tarafından verilen ilaçlar, Kandıra Cezaevi’nde rapor yok gerekçesiyle kendisine verilmiyor. Bir cezaevinden diğer cezaevine gittiği için ilaçları dışarıdan alma ihtimali olmamasına rağmen ilaçlar verilmiyor" dedi. 

AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Sevk nedeniyle Kar’ın 15 gün süreyle tek kişilik bir hücrede karantinaya alındığını kaydeden aile bireyleri, Kar’ın cezaevi girişinde çıplak aramayı kabul etmediği için gardiyanlar tarafından darp edildiğini söyledi. Kar’ın Diyarbakır’dan kendisiyle birlikte götürdüğü eşyaların da kendisine verilmediğini kaydeden aile bireyleri, Kar’ın kendisine dönük yapılan hak ihlallerine karşı açlık grevine girdiğini belirtti. 

NE OLMUŞTU?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis’te dile getirdiği çıplak arama konusu tartışmalara neden olurken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Türkiye'de çıplak aramanın olmadığını ve buna inanmadığını ileri sürmüştü. 
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