Çıplak ayakla bile basılmayacaktı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti Koronavirüs salgınına aldırmadan rant projelerine devam ediyor.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur Milletvekili Mehmet Göker, vatandaş yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken, Salda Gölü kıyısında inşaat çalışmalarının başladığını söyledi.





Şahsi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Göker, "Korona salgınını gerekçe göstererek ziyarete kapatılan, doğallığına dokunmayacağız dedikleri Salda Gölü'nde iş makinaları ile katletmeye başladılar." ifadelerini kullandı.





3,7 MİLYAR YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR





CHP'nin doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Salda Gölü’nün beyaz kumlarının iş makinalarıyla taşınmaya başlandığını kaydetti.





Karaca, ”Kamyonlarla, iş makineleriyle girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3,7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Saray’ın ‘Millet Bahçesi’ emrini yerine getirmek için cinayet işliyor.” dedi.







”Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken Salda’nın beyaz kumlarında hafriyat kamyonlarının ne işi var?” sorusunu yönelten Karaca, ”Doğal sit alanı statüsü taşıyan alanda, o güzelim beyaz kumlarda inşaat faaliyetinde bulunuluyor. 1. Derece Doğal SİT alanında ne inşaat yapabilirsiniz ne kum alabilirsiniz ne de buralara hafriyat boşaltabilirsiniz.” uyarısında bulundu.





ÇEVRE BAKANI MURAT KURUM'A O SÖZLERİ HATIRLATILDI





Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a seslendi: “Geçen sene Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edeceğinizi söylediğiniz alanda, bugün kamyon ve kepçelerle binlerce canlının yaşam alanına saldırılıyor. Sayın Bakan ya sizi kandırıyorlar ya da siz bu milleti kandırıyorsunuz."





Karaca, bakana inşaatı durdurma çağrısı yaptı.





Salda Gölü Koruma Derneği Geçici Başkanı Gazi Osman Şakar, "Koronavirüs'ün dünyanın başına bela olduğu, can güvenliği sebebiyle insanların evlere kapatıldığı bu günlerde Salda Gölü kenarında millet bahçesi inşaatı başladı." dedi.





"TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ" TALAN EDİLİYOR





"Bilim insanlarının çıplak ayakla bile basılması sakıncalıdır dedikleri, milyonlarca yılda oluşan beyaz kumlar bir yerden alınarak, başka bir yere taşınıyor." diyen Şakar, "Maldivler (Saldivler) diye bilinen beyaz adaların beyaz kumları, içinde yaşayan canlıların yaşam ortamı bozularak, kepçelerle, kamyonlarla, halk plajı denilen yere taşınıyor." ifadelerini kullandı.





Çakar, Salda Gölü ve çevresinin doğal yapısının korunacağını, buraya bir çivi bile çaktırmayacağı sözünü verenlerin gölü talan ettiğini söyledi: "Beyaz adaların kumlarını alarak, buradaki hayatı ve doğal yapıyı yok ediyorlar. Kumları götürdükleri halk plajının da doğal yapısını bozarak yapay beyazlıklar oluşturuyorlar."





AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan geçen yıl Salda Gölü'nü ziyaret etmişti.





EMİNE ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?





Millet Bahçesi yapılması kararı alındıktan sonra yükselen tepkilerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak Salda Gölü'ne ziyarette bulunan Emine Erdoğan, gölün korunacağını belirtmişt.





Erdoğan şunları söylemişti: "Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız. Doğal malzemelerle çivi dahi kullanmamak üzere sadece araçların düzenli şekilde parklarını yapabildiği, vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu şekilde Saldamızın doğal güzelliklerini izleyebilecekleri ve gelecek nesillere aktarabilecekleri proje dışında hiçbir şey yapmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz.”





SALDA GÖLÜ NEREDE?





Burdur’un yaklaşık 64 kilometre batısında Yeşilova ilçe sınırlarında yer alan Salda Gölü, yerel halk tarafından "Saldivler" olarak da adlandırılıyor.





Türkiye’nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip göllerinden olan Salda’nın deniz seviyesinden yüksekliği 1.140 metre.





Yüz ölçümü 44 kilometrekare olan göl, yaz ve kış aylarında turizm hareketliğinin yoğun olduğu Antalya-Denizli Pamukkale tur güzergâhında bulunuyor.





Ormanlık tepelerle ve ovalarla çevrili tektonik bir göl olan Salda Gölü’nün derinliği bazı yerlerde 185 metreyi buluyor.