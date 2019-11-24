Çırılçıplak soyup dövdüler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Hizmet Hareketi’ne yönelik büyük bir operasyon yapılacağı açıklamasının ardından işkence ihbarları gelmeye başladı.





Türkiye’nin farklı şehirlerinden gözaltına alınarak Ankara Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) götürülen 77 kişiye işkence yapıldığı belirtildi.







19 Kasım’da gözaltına alınan N.C., avukatı Rıdvan Çobanoğlu ile 21 Kasım’da görüşebildi. N.C, avukatına işkence gördüğünü anlatması üzerine Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi devreye girdi.





Ancak Baro yetkilileriyle işkence gören N.C. görüştürülmedi.





ANKARA TEM ŞUBE D GRUBU'NDAN 7 KİŞİ





Halen gözaltına bulunan N.C, avukatı Çobanoğlu’na gördüğü işkenceleri şöyle anlattı: “Sabah 02:00’de ifademin alınacağı söylenerek bir odaya götürüldüm. Ankara TEM Şube D Grubundan olduklarını söyleyen 7 kişi tarafından önce çırılçıplak soyuldum, daha sonra ekip amiri Abdulkadir Yılmaztürk, plastik eldiven giyerek göğüs ucu, kulak memesi gibi yerlerimden defalarca sıkarak işkence yaptı. Odaya bir soda şişesi getirilerek tecavüz edilmekle tehdit edildim. Sürekli iz bırakılmayacak şekilde farklı yerlerimden darp edildim…”





AVUKATIN TUTANAK TUTMASI ENGELLENDİ







Bold'un haberine göre müvekkilinin anlattığı işkence vakasını yazılı hale getirip tutanak altına alan ve imzalatmak isteyen avukat Rıdvan Çobanoğlu, polis memurları tarafından engellendi.





Çobanoğlu, Emniyet'ten çıktıktan sonra engellenmesi dahil müvekkilinin bütün anlattıklarını tutanak tanzim ederek kayıt altına aldı.





Ardından Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi ve Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'ne müracaat etti.





Baro İnsan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Özbilgin ile gece 00:00’da işkencenin durdurulması için derhal Ankara Emniyeti'ne giden Çobanoğlu, burada da engelle karşılaştıklarını söyledi.





"Personel yokluğu" gerekçesiyle Özbilgin ve Çobanoğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinden içeri alınmadı.





Avukat Rıdvan Çobanoğlu işkence ve kötü muameleye maruz kalan müvekkili N.C. ile 2'nci defa görüşmesine izin verilmemesi üzerine tutanak tanzim etti.





"MÜVEKKİLİM YÜRÜMEKTE ZORLANIYORDU"





Avukat Çobanoğlu’nun verdiği bilgiye göre N.C, acı içindeydi ve yürümekte zorlanıyordu.





Müvekkiliyle sonradan bir görüşme daha gerçekleştiren Çobanoğlu, müvekkilinin kendisine anlattığı işkence olayı nedeniyle “Avukatlara niye anlattın” denilerek tekrar işkence gördüğünü söylediğini dile getirdi.





"TUTUKLU AİLELERİNE YARDIM" SUÇLAMASI





Operasyonun döviz bürolarına yönelik bir operasyon olduğu ve gözaltına alınanların Hizmet Hareketi üyeliği sebebiyle tutuklu bulunanların ailelerine yardım etmekle suçlandığı belirtiliyor.





20 Kasım'da Almanya'da polis tarafından Türkiye’ye yasa dışı yollarla para gönderdikleri iddiası ile 200 kişiyi gözaltına almıştı.





Türkiye İçişleri Bakanlığı ise, bu paraların Hizmet Hareketi gönüllüleri tarafından gönderildiğini iddia etti ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda ilde operasyon başlattı.





Ancak Almanya’da söz konusu operasyon sebebiyle Hizmet Hareketi ile ilişkili hiç kimse gözaltında bulunmuyor.





İŞKENCENİN DURDURULMASI ÇAĞRISI





Avukat Çobanoğlu, müvekkillerinin bir an önce savcılığa sevk edilmesi gerektiğini belirterek, Ankara Barosu ile birlikte işkencecilerin üzerine yasal yollarla gitmekte kararlı olduklarını ifade etti.